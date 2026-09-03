Uomo e donna giù da un cavalcavia dell’A1, ipotesi femminicidio-suicidio

Ipotesi di omicidio-suicidio nel Fiorentino, lungo la A1. Un uomo si è lanciato nel vuoto dal viadotto Alteta lungo l’autostrada, nel territorio di Barberino del Mugello, al bivio tra la Panoramica e la Direttissima.

A seguito di una segnalazione, nelle prime ore del pomeriggio, è intervenuta una pattuglia della polizia stradale. Gli agenti, secondo quanto ricostruisce la Questura di Firenze, hanno rinvenuto il corpo dell’uomo e poco distante anche quello di una donna, pare la sua ex compagna. L’ipotesi avanzata dagli investigatori è che l’uomo abbia spinto la donna dal cavalcavia e poi si sia gettato a sua volta nel vuoto.

Secondo quanto si è appreso la donna avrebbe contattato il numero unico di emergenza 112 e anche un amico per chiedere aiuto. A seguito della richiesta di aiuto la sala operativa della questura ha disposto la ricerca della vettura in autostrada, ma quando la pattuglia della polstrada è giunta sul posto non c’era più nulla da fare. I soccorritori prima hanno scoperto il corpo dell’uomo e, poco distante, quello della donna. Tra le ipotesi, quella che l’uomo potrebbe aver spinto nel vuoto la ex e poi si sarebbe gettato dal cavalcavia. Sul posto si sono recati quindi gli investigatori della squadra mobile di Firenze insieme al pm del capoluogo toscano oltre ai vigili del fuoco.

A seguito dell’accaduto sulla A1 Panoramica, intorno alle 15:30, è stato temporaneamente chiuso il tratto tra il bivio con la A1 Direttissima e Roncobilaccio. La società Autostrade consiglia agli utenti diretti a Pian del Voglio/Rioveggio di proseguire lungo la A1 Direttissima, uscire a Badia, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 Panoramica alla Stazione di Pian del Voglio.