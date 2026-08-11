Ballerina denuncia un albanese: “Violentata”

«Sono stata violentata da un cliente del night club»: è la denuncia di una giovane ballerina di un locale notturno che si trova in corso Buenos Aires. Dopo il suo racconto i carabinieri hanno individuato il presunto stupratore, un uomo albanese, che ora risulta indagato a piede libero.

La violenza sarebbe avvenuta nel privé del locale in cui lavora la donna, che ha 25 anni. La vittima ha dichiarato ai carabinieri che intorno alle 5.30 di ieri, mentre portava a termine la propria esibizione è stata invitata da un cliente in una stanza riservata per uno spettacolo privato. Lì è avvenuta l’aggressione, con l’uomo che l’ha costretta ad avere un rapporto sessuale. Rapporto imposto con la violenza, in quanto non era stato concordato e soprattutto lei non aveva dato il consenso. Dopo l’aggressione la 25enne ha chiamato il 112 per chiedere aiuto.

La ragazza è stata subito soccorsa dagli operatori del 118 e dai carabinieri del Nucleo radiomobile, che hanno raccolto il suo racconto. La giovane è stata accompagnata al centro antiviolenza della Mangiagalli, dove è stata visitata dal personale specializzato in violenze sessuali. Infine la ballerina ha sporto formale denuncia. Gli investigatori dell’Arma, coordinati dai pm del pool fasce deboli della Procura, sono al lavoro per verificare il suo racconto, che lei ha riferito anche ai soccorritori, e per ricostruire i fatti. Raccolgono testimonianze tra avventori e lavoratori del locale e acquisiscono le immagini delle telecamere. Nel frattempo l’uomo accusato di stupro è stato bloccato, identificato e denunciato. È un cittadino albanese che ha circa la stessa età della vittima. L’episodio segue di poche ore un’altra violenza sessuale.

In questo caso a denunciare è stata una turista colombiana di 20 anni. La giovane ha dichiarato di essere stata vittima di una aggressione all’alba di domenica. Ha detto che era appena arrivata in città, a Lambrate, e ha incontrato un 25enne peruviano. Lei aveva il telefono scarico e non aveva modo di raggiungere l’ostello, così lo sconosciuto le ha offerto aiuto. La struttura però aveva problemi ad accoglierla e il ragazzo l’ha ospitata a casa propria per la notte. Lì sarebbe avvenuta la violenza, che la vittima ha poi denunciato ai carabinieri. Anche in questo caso i militari sono subito riusciti a individuare il giovane presunto responsabile, che è stato trovato nella casa indicata dalla ragazza. È stato denunciato a piede libero per violenza sessuale.