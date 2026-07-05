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Cronaca nera |a Ivrea

Cosparge la compagna di gasolio e prova a darle fuoco: immobilizzato da un amico e arrestato

È stato bloccato da un amico della coppia che ha impedito che usasse un accendino che aveva in mano. L'episodio a Ivrea, nel torinese, nella frazione di San Bernardo

Cosparge la compagna di gasolio e prova a darle fuoco: immobilizzato da un amico e arrestato
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Ha cosparso la compagna di gasolio e ha tentato di darle fuoco. È stato arrestato per tentato omicidio un 47enne, di origine moldava. L'uomo è stato bloccato da un amico della coppia che ha impedito che usasse un accendino che aveva in mano. È accaduto la scorsa notte a Ivrea, nel torinese, nella frazione di San Bernardo. Sono intervenuti i carabinieri delle Stazioni di Azeglio e Borgomasino.

Il 47enne sarebbe stato in forte stato di alterazione psicofisica dovuta all'abuso di sostanze alcoliche.

La tragedia è stata fortunatamente evitata. I militari dell'Arma hanno subito immobilizzato l'aggressore, sottraendogli l'accendino. L'episodio si è così concluso senza alcun ferito e l'aggressore è stato portato in carcere.

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