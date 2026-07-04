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Cronaca nera |a Otranto

Si tuffa in mare per salvare i suoi figli in difficoltà. I bimbi illesi, lui muore per un malore

L'episodio è avvenuto alle 11.30 nei pressi di un lido sulla costa di Otranto. La vittima è un 54enne di Sanarica, Gennaro Cagnazzo. A nulla sono valsi i tentativi di rianimare l'uomo

Si tuffa in mare per salvare i suoi figli in difficoltà. I bimbi illesi, lui muore per un malore
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Si è tuffato in mare per salvare i suoi figli gemelli di otto anni, che erano in difficoltà per il mare mosso. Ma una volta tornato a riva, ha avuto un malore che non gli ha lasciato scampo. La tragedia è avvenuta stamane sulla costa di Otranto, nei pressi di un lido della zona. La vittima è un 54enne di Sanarica, Gennaro Cagnazzo. Sul posto sono intervenuti i militari della Capitaneria di porto insieme ai carabinieri di Otranto.

L'episodio è accaduto alle 11.30 di oggi.

Non sono ancora chiare le cause del malore, se abbia influito lo sforzo del salvataggio e la forte tensione del momento, o se l'uomo avesse qualche patologia pregressa che si è manifestata in questa situazione. Proprio per accertare le cause della morte, verrà sicuramente disposta un'autopsia. I due bambini, seppur al momento sotto shock, sono rimasti fortunatamente illesi.


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