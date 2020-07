Arriva il caldo africano: ecco le 10 città più calde

Finora l'estate ci aveva graziato ma adesso fa sul serio: la prima ondata di calore è già realtà sull'Italia ma l'anticiclone africano farà sul serio soprattutto da domani e per tutto il fine settimana. Il caldo non darà tregua e sarà intenso, fastidioso e persistente soprattutto sulle aree lontane dal mare.

Bollino rosso per 10 città

Sarà caldo, afoso ed a tratti insopportabile e con valori che toccheranno punte di 40°C. Domani sarà la giornata apripista per quella successiva, venerdì 31 luglio, quando saranno 10 le città marchiate con il bollino rosso, il grado massima di allerta che significa "condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio", secondo quanto segnalato dal bollettino del Ministero della Salute. Le città in questione sono Bologna, Bolzano, Campobasso, Firenze, Frosinone, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Torino.

Weekend bollente

Come dicono gli esperti, farà caldissimo anche su tutto il Centro-Sud e le Isole Maggiori dove, localmente, si potranno anche superare i 40 gradi nelle zone lontane dal mare. In particolare, la Sardegna potrebbe anche vedere punte di 41-42 gradi sulle zone interne. Stesso discorso anche per la Sicilia, con notevole differenza termica tra le località costiere e quelle lontane dal mare. Non andrà meglio sabato e domenica quando il caldo afoso rimarrà protagonista indiscusso con nuove punte di 38-40°C da nord a sud. Si salveranno soltanto le località costiere con punte meno calde ma con umidità ed afa in aumento. Durante le ore centrali della giornata stare all'aperto potrebbe provocare sensazioni di malessere specie nelle categorie più a rischio. Massima attenzione, quindi.

Settimana prossima cambia tutto

Quanto durerà? Al Centro-Sud ancora a lungo, almeno fino a martedì prossimo; discorso diverso per il Nord Italia dove un fronte instabile in discesa dal Nord Europa darà vita a temporali e piogge sull'arco alpino centro-occidentale già da domenica sera con fenomeni anche intensi con tuoni, fulmini e grandinate. Qualche sconfinamento si avrà fin verso le verso le pianure di Piemonte, Lombardia e Veneto.

Potrebbe trattarsi dell'anticipo di un vortice depressionario che potrebbe sfondare sul nostro Paese dall'inizio della prossima settimana con acquazzoni, temporali e vento forte. Le temperature potrebbero subire un calo di oltre 10 gradi su gran parte del Centro-Nord e successivamente sul resto d'Italia. Vista la distanza dall'evento sarà bene ricorrere a nuovi aggiornamenti.