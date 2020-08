Coronavirus, in Italia 629 nuovi positivi e 4 decessi

In Italia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 629 nuovi casi da coronavirus e quattro decessi. Questi i dati che emergono dall’ultimo bollettino aggiornato sulla pandemia del Covid-19. Dall’inizio dell’emergenza, nel nostro Paese sono almeno 253.438 i soggetti che hanno contratto il virus. Non si arresta quindi la crescita dei nuovi casi che ha portato il Ministero della Salute a parlare di una nuova allerta. Con conseguente possibilità di ulteriori misure restrittive. Senza contare che a breve le strutture scolastiche dovrebbero riaprire. Di coloro che sono rimasti contagiati, 35.392 sono morti e 203.640 sono stati dimessi. In questo momento le persone accertate positive al coronavirus sono 14.406. Il numero sale a 253.438 se vengono contati anche i decessi e i guariti dall’inizio della pandemia.

Regione per Regione

Ecco i dati dei casi totali Regione per Regione, ovvero i soggetti trovati positivi dall’inizio dell’emergenza, comprensivo di morti e guariti. Lombardia 97.319, Emilia-Romagna 30.385, Veneto 21.132, Piemonte 32.044, Marche 7.030, Liguria 10.446, Campania 5.232, Toscana 10.799, Sicilia 3.727, Lazio 9.059, Friuli-Venezia Giulia 3.499, Abruzzo 3.558, Puglia 4.843, Umbria 1.545, Bolzano 2.793, Calabria 1.345, Sardegna 1.489, Valle d’Aosta 1.217, Trento 5.003, Molise 487, Basilicata 486.

I positivi non sono malati