I contagi quasi raddoppiati "L'Rt adesso è salito a 1,72"

La diffusione del coronavirus nel nostro Paese è in rapido peggioramento. Questo almeno quello che viene descritto nell’ultimo report diffuso dal Ministero della Salute, che prende in considerazione la settimana che va dal 26 ottobre al primo novembre.

Rapido peggioramento che avvicina allo scenario 4

Tanto da avvicinarsi pericolosamente a uno scenario di tipo 4. Ovvero, a quello della serrata, che potrebbe quindi portare a un lockdown nazionale. A rivelarlo è appunto l’ultimo report diffuso dalla cabina di regia del ministero della Salute. In attesa che arrivi davvero il vaccino, non si può fare altro che continuare a chiedere alla popolazione di essere responsabile e seguire le norme. Come riportato dal Corriere, sono fondamentalmente due i numeri che danno un’idea della settimana osservata, quella dal 26 ottobre al primo novembre. Il primo è quello dell’Rt, l'indice di trasmissibilità del virus, che in Italia è arrivato all’1.7, questo vuol dire che ciascun contagiato può trasmettere il virus a circa 2 persone. Il secondo numero importante è quello degli infettati: 523,74 ogni 100mila abitanti. Quasi raddoppiati dall’ultimo report. [[ 1899776]]

Come si legge nel monitoraggio del ministero della Salute: “L’epidemia in Italia è in rapido peggioramento. Nella maggior parte del territorio nazionale è compatibile con uno scenario di tipo 3 ma sono in aumento il numero di Regioni e le province autonome in cui la velocità di trasmissione è già compatibile con uno scenario 4. La situazione descritta in questa relazione evidenzia forti criticità dei servizi territoriali e il raggiungimento attuale o imminente delle soglie critiche di occupazione dei servizi ospedalieri” .

Sono 11 le regioni ad alto rischio