Coronavirus, nel Modenese guarita anziana di 95 anni

In mezzo ad un oceano di brutte notizie legate all’epidemia di coronavirus finalmente ve ne è una incoraggiante. Un'anziana di 95 anni, residente a Fanano, è la prima persona guarita completamente dall’infezione nel Modenese.

Un vero e proprio raggio di speranza che con la sua luce ha squarciato le tenebre di questo difficile momento. Un segnale che indica come il coronavirus, per quanto sia terribile, sia un nemico che si può battere. Nella stessa provincia, inoltre, si segnala anche un secondo di guarigione. A vincere la difficile battaglia contro l’infezione è stato un giovane di 27 anni di Carpi. A certificarlo è stato il risultato negativo dei tamponi eseguiti come da protocollo.

Oltre a queste due buone notizie, è stato annunciato che altri 23 cittadini modenesi sono guariti clinicamente. I pazienti non manifestano più sintomi della malattia. Ma la strada verso la fine dell’incubo non è finita. Per queste persone è stato avviato il percorso di verifica sanitaria. In pratica, i pazienti saranno sottoposti due tamponi che, se negativi, decreteranno la guarigione completa.

"Si tratta di una buona notizia, in questo periodo di emergenza” , ha dichiarato Davide Ferrari, direttore del dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda Usl di Modena. Ferrari, però, ha sottolineato che questi segnali positivi non devono però farci abbassare la guardia: "Occorre continuare ad osservare attentamente e scrupolosamente, le norme, questi comportamenti sono fondamentali per contrastare la diffusione del virus".

Purtroppo ieri il totale dei contagi nel Modenese è salito a 460, 20 in più di quelli registrati lo scorso lunedì. Purtroppo si devono registrare anche tre nuovi decessi nelle ultime ore: si tratta di un 72enne e di una 73enne di Modena e di un uomo di 76 anni di Fiorano.

Nel frattempo, la polizia locale di Modena ha rafforzato i controlli per evitare assembramenti in alcune aree della città come i parchi dove sono diverse le segnalazioni di presenze eccessive. Da oggi, proprio in prossimità delle aree verdi, le forze dell’ordine stanno intervenendo anche con gli altoparlanti per invitare la popolazione a uscire di casa solo se strettamente necessario e a non passeggiare in gruppi.