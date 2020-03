Coronavirus, oltre 30mila casi: 345 morti in un solo giorno

Sono oltre 30mila (per la precisione 31.506) le persone che dall'inizio della diffusione del coronavirus hanno contratto il Covid-19. Di queste, sono decedute 2.503 persone (+345) mentre i guariti sono 2.941 (+192). Ad oggi, i soggetti positivi sono 26.062 con un incremento di 2.989 nelle ultime 24 ore. " Sono dati nel trend di quello che stiamo vivendo. Per la prossima settimana ci aspettiamo dati più adeguati alle misure adottate ", ha spiegato il commissario all'emergenza e capo della Protezione civile Angelo Borrelli nel punto stampa quotidiano sull'emergenza coronavirus.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 12.894; 2.060 sono in terapia intensiva (+209), mentre 11.108 sono in isolamento domiciliare fiduciario. " Oggi è proseguita l'attività di alleggerimento degli ospedali della Lombardia con il coordinamento della Cross: i pazienti trasferiti nelle strutture di altre regioni sono stati 50, tre in più di ieri ", ha continuato Borrelli.

Lombardia

" Bisogna rimanere a casa e chi è stato in contatto con un positivo deve stare in quarantena ", ha ricordato l'assessore al Welfare Giulio Gallera. " Anche solo con un po' di raffreddore e tosse bisogna stare a casa ", ha aggiunto. " I dati sono anche oggi di crescita costante: i positivi sono 16.220, gli ospedalizzati 6.953 (+782), in terapia intensiva ci sono 879 persone (+56). 1.640 i decessi (220 in più rispetto a ieri) ", ha dichiarato Gallera spiegando poo che " in tutta la regione Lombardia, i posti letto di terapia intensiva destinati a pazienti Covid- 19 sono arrivati a 1.038 ".

Nella provincia di Milano il numero delle persone risultate positive al coronavirus è di 2.326, 343 più di ieri. " Quando parliamo di Milano e provincia - ha sottolineato Gallera - parliamo di 3 milioni di abitanti, la crescita è lieve ma costante nel tempo quindi c'è la necessità di un atteggiamento molto virtuoso dai milanesi ". La provincia di Bergamo è la più colpita dal coronavirus, con 3.993 persone contagiate, con una crescita di 233 in più di ieri. A Brescia 3.300 casi, (+382). A Cremona sono 2.073, 192 in più di ieri, mentre a Lodi sono 1.418, con 50 casi in più.

Lazio

" Il sistema sanitario regionale sta tenendo, abbiamo implementato i Covid Hospital ". Lo ha dichiarato l'assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato spiegando che " oggi registriamo un dato di 84 casi di positività e 4 i decessi. Sono in aumento i guariti: 33. In 1.793 hanno terminato la quarantena ".