"Omicron è un'infezione". E scoppia il caos all'asilo

A metà dicembre dello scorso anno, nel giro di qualche ora, proprio nei giorni in cui diventava obbligatorio il vaccino per il personale scolastico, tutte le maestre dell'asilo di rito steineriano La Primula sono risultate positive al Covid.

Insospettiti e obbligati a tenere a casa i propri figli per due settimane, le mamme e i papà hanno cominciato a chiedersi cosa stesse accadendo. Se il focolaio in via della Cisa, zona Città Giardino, quartiere di Roma, fosse vero o se ci fosse qualche altro tipo di problema. A insospettire i genitori è la tempistica: tutte positive nel giro di qualche ora proprio quando stava per entrare in vigore l'obbligo vaccinale per il personale scolastico. Sta indagando sulla questione l'Asl Roma 1 che già lo scorso anno aveva effettuato un sopralluogo nella struttura. Il sospetto di genitori e della Asl è che le insegnanti non siano in regola con la vaccinazione ma soprattutto che siano no vax. A far emergere questo dubbio è ciò che è stato detto (e soprattutto non detto) durante la riunione, avvenuta lo scorso 25 gennaio, tra il personale de La Primula e i genitori. Paradossale come l'asilo abbia lo stesso nome dei centri vaccinali realizzati Domenico Arcuri, ex commissario anti-Covid.

" Almeno una ha ritirato il proprio bambino. Tante altre mamme e papà stanno ancora decidendo come comportarsi. Noi? Vedremo cosa fare nelle prossime ore ", dichiara una coppia a Repubblica. In merito ad alcune domande sui vaccini qualche maestra ha risposto: " Tutto ciò che è costrizione mi respinge ". Inoltre,in merito all'ultima variante, stando a quanto detto dai i genitori, avrebbero affermato: " Non è più Covid. A giudicare da quello che viene detto, ormai il Covid non c'è più. Abbiamo Omicron che è un'infezione ". E ancora: " Ci troviamo in difficoltà nel connetterci con questa realtà che oggi ci dice cosa tu devi fare. L'epidemia? C'è stata anche la Spagnola. Dove non c'erano vaccini, l'epidemia ha avuto un picco e una discesa. Oggi è tutto complicato da questo intervento dei farmaci ". Tra i vari interventi non è mancato un riferimento alle teorie di Rudolf Steiner, l'uomo il cui metodo ispira l'asilo nido di Città Giardino. Nel 1909 parlò del " pericolo di una tirannia intollerabile attraverso l'abuso politico della paura dei vaccini ".

Nessuna però si è espressa apertamente in merito all'obbligo vaccinale. Hanno semplicemente reso nota una circolare interna che parla di tamponi e Green Pass. Le mamme e i papà si sono dovuti quindi accontentare di sentirsi dire che adesso tutto il personale " ha trovato l'immunizzazione in qualche modo ". Tra le famiglie c'è anche chi, attraverso lettere, esprime solidarietà e pieno supporto: " Riponiamo fiducia estrema nelle scelte della scuola, perché per noi la libertà vaccinale è un diritto e un privilegio. E lo è per i nostri figli e quindi per le nostre maestre ".