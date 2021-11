Rispunta Ingroia: "Faccio l'avvocato della Lollobrigida. Mi ha visto su Netflix"

La vicenda legale di Gina Lollobrigida si arricchisce di un nuovo particolare non secondario. In un video della durata di 6 minuti, una delle più grandi attrici del cinema italiano rivela il nuovo passo fatto verso l'affermazione della propria indipendenza e lucidità mentale, al contrario di quanto viene da tempo sostenuto. " Mi chiamo Gina Lollobrigida e sono una donna che ha rappresentato l'Italia nel mondo. Oggi, a più di 90 anni, sono piena di energie e di voglia di fare ancora. Purtroppo sono anni di grande amarezza perché subisco attacchi alla mia libertà e al mio patrimonio ", dice con fermezza l'attrice, guardando dritto in camera.

E proprio per difendere la sua libertà e il patrimonio, l'attrice ha deciso di rivolgersi ad Antonio Ingroia. Lui è lì, al suo fianco mentre lei registra il video. Questo è l'ultimo capitolo della storia professionale dell'allievo di Paolo Borsellino, per tanti anni procuratore antimafia in importantissimi pool contro la criminalità organizzata, poi una parentesi nel mondo politico. E ora l'affiancamento legale a Gina Lollobrigida. Antonio Ingroia annuisce alle parole dell'attrice e, a un certo punto, le prende anche le mani in segno di protezione.

Il video è stato pubblicato sulla pagina dello studio legale Ingroia lo scorso 11 novembre accompagnato da un lungo comunicato stampa. " Come ascolterete nel video allegato che abbiamo girato insieme con la sig.ra Gina Lollobrigida, si tratta di una vicenda giudiziaria molto delicata e anche molto triste e amara, visto che si fonda sulle accuse di un figlio che si rivolta verso la propria madre e che riesce per le vie legali - almeno fino ad oggi - a 'privare' la madre del diritto di gestire il proprio patrimonio, costruito in una vita, e perfino gli oggetti a lei più cari, che le vengono così, di fatto e ingiustamente, 'sottratti' ", si legge nel lungo post. L'avvocato prosegue: " Credo sia profondamente ingiusto che la generosità, da sempre dimostrata dalla sig.ra Lollobrigida nei confronti del mondo e dell’Italia in particolare, venga così mal ripagata dallo Stato italiano ".