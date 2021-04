I medici pensionati che vaccinano rischiano di rimetterci

Per un pasticcio nella normativa, la campagna vaccinale rischia di perdere un gran numero di medici di base in pensione che avevano deciso di offrire il loro contributo. Questi rischiano adesso di ritrovarsi con l’assegno mensile sospeso. E non si parla di pochi professionisti, ma di almeno un migliaio.

Se i medici aiutano perdono la pensione

Carlo Palermo, presidente di Anaao Assomed, associazione dei medici dirigenti, ha spiegato a Il Messaggero, che “va rimosso qualsiasi ostacolo lungo la strada verso l’obiettivo di rafforzare un’organizzazione delle vaccinazione di massa che porti a 500mila iniezioni al giorno. Per superare questa norma, che penalizza il medico in pensione che collabora alla vaccinazione, presenteremo un emendamento ai gruppi parlamentari. Ci deve essere una modifica. Obiettivamente un pensionato, prima di andare incontro a una procedura di sospensione dell’assegno, con tutte le problematiche burocratiche, lascia perdere. La cosa più semplice è che ognuno mantenga i propri emolumenti previdenziali e abbia in aggiunta ciò che gli spetta per l’attività di vaccinatore. Penso sia la soluzione più semplice” . Tutto sarebbe iniziato con il decreto dello scorso gennaio che era stato poi convertito in legge. Durante l’esame in Senato era stata aggiunta una modifica con la quale si dava la possibilità alle aziende sanitarie di utilizzare il personale in pensione attribuendo incarichi retribuiti fino al 31 dicembre del 2022. Il problema è che nella norma, legge 29 del 12 marzo 2021, viene riportato che la pensione debba venire sospesa: “Non è erogato il trattamento previdenziale per le mensilità per cui l’incarico è retribuito”. Ovviamente per molti non è conveniente. Si tratta di incarichi legati all’epidemia in generale, e non solo alle vaccinazioni. Queste ultime sarebbero però quelle che rischiano di venire maggiormente danneggiate dalla normativa.

I professionisti costretti a rinunciare