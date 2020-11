Lampedusa rischia il collasso: già sbarcati altri 250 migranti

Mentre il governo pensa ad imporre nuove restrizioni ai cittadini per combattere la diffusione del Covid-19, gli sbarchi di stranieri clandestini sulle coste nostrane proseguono senza sosta. Evidentemente l'emergenza sanitaria continua a riguardare soltanto gli italiani, dato che a Lampedusa la situazione non sembra proprio essere cambiata, con l'hotspot dedicato all'accoglienza degli extracomunitari ancora una volta in procinto di collassare.

Soltanto nella giornata di oggi, come riferito da AdnKronos, a raggiungere l'isola sono stati ben 249 stranieri, successivamente trasferiti al centro di contrada Imbriacola. Soltanto nelle ultime ore un piccolo natante con a bordo 17 persone è stato intercettato e raggiunto dagli uomini della Guardia di finanza, che hanno provveduto ad accompagnare i soggetti all'hotspot, arrivato a quota 1.261 ospiti. Con simili cifre la nave quarantena Rhapsody, rimasta ormeggiata a Cala Pisana, può fare ben poco, anche se le procedure di trasferimento dal centro di contrada Imbriacola sono già state avviate.

Il primo gommone ad essere stato avvistato dalle autorità italiane dopo la mezzanotte aveva a bordo ben 80 stranieri, fra cui tre minorenni e 14 donne. L'imbarcazione è approdata al molo commerciale, prima di essere raggiunta dagli uomini delle Fiamme gialle. È stata poi la volta di un barchino che trasportava 14 tunisini, fermato all'alba di stamani a Cala Palme. Ore dopo è stato poi avvistato un natante di 14 metri che aveva a bordo ben 156 cittadini stranieri appartenenti a vari paesi.

Insomma, malgrado le promesse del ministro Luciana Lamorgese, ora impegnata a suggerire agli italiani di limitare gli spostamenti, gli arrivi a Lampedusa non si sono mai fermati. Anzi. Dall'inizio di novembre, fa sapere "Agrigentonotizie", sono 2430 gli extracomunitari che hanno raggiunto il nostro Paese, nonostante l'emergenza sanitaria in atto. Immane il lavoro compiuto a Lampedusa, dove operatori sanitari e rappresentanti delle forze dell'ordine si occupano di sottoporre al test del tampone i nuovi arrivati e poi ad identificarli, prima di procedere con il loro trasferimento. Secondo quanto riferito dalla prefettura di Agrigento, nella giornata di domani un'altra nave quarantena dovrebbe raggiungere Lampedusa.