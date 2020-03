L'azienda Bending Spoons dona un milione di euro per la lotta contro il virus

Un milione di euro destinato alla protezione civile, per fronteggiare l'emergenza coronavirus. È la donazione effettuata da Bending Spoons, una delle maggiori aziende al mondo nello sviluppo di mobile app. Dal 2014, l'azienda è rientrata in Italia, per " investire nel Paese ".

I fondi, fanno sapere dall'azienda, verranno distribuiti sul territorio nazionale, in base alle necessità, per l'acquisto dell'attrezzatura necessaria per la terapia intensiva e di mareriale sanitario " per far lavorare al meglio e in sicurezza medici, infermieri e tutti gli altri operatori in prima linea in questo momento critico ".

Ma la società, fondata a Copenhagen nel 2013, non si è fermata alla donazione di un milione di euro. Infatti, per amplificare l'iniziativa, la società ha lanciato una raccolti fondi virale, #ViralForGood, chiedendo a privati e aziende di partecipare. "Se ogni persona che donerà convincerà altre tre persone a donare, la solidarietà si diffonderà più velocemente del coronavirus - ha spiegato l'Ad di Bending Spoons, Luca Ferrari- Vogliamo sconfiggere questa epidemia con le sue stesse arm i". Collegandosi alla piattaforma, che si trova a questo link, è possibile fare una donazione, scegliendo quale quota versare.

La campagna lanciata dalla società ha lo scopo di arrivare a raccogliere 3 milioni di euro. Gli ulteriori soldi raccolti verranno devoluti alla protezione civile, che li destinerà agli ospedali che ne avranno più bisogno nella lotta contro il Covid-19. Bending Spoons fa sapere che rimarrà " in contatto con altri enti ed esperti ", per valutare " di allargare lo spettro dei beneficiari dei fondi raccolti, sempre nell’ottica di rispondere efficacemente alla crisi in evoluzione ".

Oltre alla raccolta fondi promossa, la società ha deciso di venire incontro ai cittadini in quarantena, mettendo a disposizione l'uso gratuito delle sue app 30 Day Fitness (Sfida 30 Giorni in Forma) e Yoga Wave. Fino al 3 aprile, gli utenti residenti in Italia potranno scaricare l'app gratuitamente. La prima è una delle app di allenamento "di maggior successo a livello globale", che prevede un piano di allenamento personalizzato, realizzato da personal trainer professionisti, e video che mostrano come fare a svolgere l'esercizio. La seconda, invece, offre diversi corsi di yoga di diverso livello, cui gli utenti possono iscriversi, precisando gli aspetti su cui vogliono lavorare. La voce dell'insegnante accompagna l'allievo per tutta la durata della lezione.