Macron ricoperto di fiori. Ma spunta l'immagine inaspettata

Da qualche giorno spopola sui social una breve clip che mostra l'arrivo in Polinesia del presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron. Il capo di Stato è impegnato in una visita istituzionale nell'arcipelago della Polinesia francese e al suo arrivo a Tahiti è stato accolto dal tradizionale omaggio floreale locale. Il presidente era atteso da tempo nelle isole della collettività francese d'oltremare.

La consegna delle ghirlande di fiori è un segno di rispetto e un omaggio da parte degli abitanti. L'abbondanza di ghirlande floreali che vengono poste al collo dell'ospite strappa sempre un sorriso ma il video che circola sulla rete è diventato virale perché qualcuno in post produzione ha volutamente modificato la già abbondante quantità di fiori che sono stati donati a Emmanuel Macron. Il risultato è stato senza dubbio esilarante, visto che nella clip fake il presidente della Repubblica francese risulta coperto di ghirlande floreali da testa a piedi. Nelle immagini originali, infatti, benché le ghirlande fossero tante, non arrivavano certo a coprire interamente il busto e parte delle gambe del presidente. Il video è stato rilanciato da una delle più seguite pagine di costume della community web italiana, che ha condiviso il video sia su Twitter che su Instagram, contribuendo alla sua diffusione.

Tantissime le view e i commenti per la clip, soprattutto da parte di chi non ha colto si trattasse di un video modificato in post produzione. Certo, c'è da dire che i più disattenti non sono stati aiutati in questo da chi ha condiviso il video fake, visto che non è stata indicata con chiarezza la mistificazione delle immagini, che infatti sono circolate in rete come se fossero veritiere. Ma tant'è, l'obiettivo è stato raggiunto e il video è diventato virale strappando ben più di qualche sorriso e molte battute sull'aspetto del presidente Emmanuel Macron.

In tanti sui social hanno riconosciuto nell'immagine di Emmanuel Macron quella di Francesco Chiofalo, meglio conosciuto come Lenticchio, durante la sua partecipazione a una delle prime edizioni di Temptation Island. L'influencer partecipò al programma insieme alla sua fidanzata e durante una delle feste nel villaggio delle single venne adornato di una grande ghirlanda di fiori, esattamente com'è successo a Emmanuel Macron in Polinesia. " Lenticchio scansate, Macron ha vinto ", si legge in uno dei tanti commenti comparsi su Twitter a corredo del video. E poi ancora: " 7 luglio lavorativo, devo dire male. Ma l'immagine di Macron sommerso dalle corone di fuori tipo Lenticchio mi sta aiutando molto ", commenta un altro.