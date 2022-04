Liliana Resinovich e la scoperta sul dna: "Non è il loro"

La traccia di dna maschile rilevata sul cordino dei sacchetti che stringevano il collo di Liliana Resinovich, la 63enne scomparsa da Trieste il 14 dicembre e ritrovata senza vita il 5 gennaio in un boschetto vicino all'ex ospedale psichiatrico, non appartiene a nessuno dei tre uomini sui cui si erano addensati i sospetti della procura. Resta in piedi, dunque, l'ipotesi del suicidio mentre sfuma la pista delittuosa.

Il "giallo"

Aleggia un alone di mistero sulla morte di Liliana Resinovich. Se non altro per le "circostanze anomale" in cui è stato rinvenuto il cadavere più che per gli eventuali, altri retroscena del caso. La 63enne è stata ritrovata senza vita in un'area boschiva di Trieste, distesa in posizione fetale, con il capo infilato in due sacchetti di nylon stretti al collo con un cordino. Gli esami autoptici hanno confermato l'ipotesi del soffocamento escludendo altre cause. Sul corpo della donna non sono stati rilevati segni di " traumi da mano altrui atti a giustificare il decesso ", aveva precisato il procuratore Antonio De Nicolo, a capo dell'inchiesta, con un comunicato diffuso lo scorso gennaio. Tuttavia, per fugare ogni dubbio di sorta, gli inquirenti hanno affidato l'esame dei reperti - compresi i due sacchi biodegradabili in cui era avvolto il cadavere - alla Scientifica. I periti hanno individuato una " traccia debole " di Dna maschile sul cordino che stringeva il collo di "Lilly" circostanza che aveva avvalorato la pista delittuosa (mai suffragata da elementi significativi, in realtà).

I tre dna maschili