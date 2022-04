Gli spostamenti per Pasqua e Pasquetta: attenzione a queste strade

Secondo Federalberghi sono 14 milioni gli italiani che nei giorni tra sabato e lunedì si metteranno in viaggio per festeggiare i giorni di Pasqua e Pasquetta e godersi qualche momento di relax.

Nelle strade e autostrade italiane si prevede dunque l’aumento di code e disagi. Il rischio di traffico si concretizza sulle principali vie di comunicazione italiane soprattutto a causa del ponte successivo del 25 aprile.

Circolazione dei mezzi pesanti

La circolazione dei camion verrà sensibilmente ridotta nei giorni che precedono Pasqua fino al giorno successivo al Lunedì dell'Angelo, secondo Meteo.it. Il divieto di circolazione per i mezzi pesanti entrerò in vigore venerdì 15 aprile nelle ore diurne fino alle ore 22:00. Potranno dunque ritornare a viaggiare durante la notte per poi fermarsi nuovamente dalle ore 9:00 alle 16:00 del sabato 16 aprile. Nella giornata di Pasqua non troveremo mezzi pesanti in circolazione dalle 9:00 alle 22:00. In occasione del Lunedì dell'Angelo verrà replicato il divieto festivo di circolazione per i mezzi pesanti, così come il giorno successivo per favorire lo scorrimento dei veicoli, anche se in orario ridotto. Nel giorno successivo al lunedì di Pasquetta i camion si fermeranno solo il mattino, dalle 9:00 alle 14:00. La circolazione riprenderà con il suo ritmo regolare da mercoledì 20 aprile. Torneranno a fermarsi il 24 aprile, con gli orari previsti per il divieto di circolazione domenicale per i camion, e nella giornata successiva, lunedì 25 aprile, festa della Liberazione.

Ingorghi a Pasqua e Pasquetta

Ritornando al traffico si prevedono le prime code già dal primissimo pomeriggio di venerdì 15 dopo l'uscita dagli uffici e dalle scuole, come da consuetudine. Peggioramento della situazione con il passare delle ore. Attenzione soprattutto alla zona ligure a causa dell'afflusso da Piemonte e Lombardia. Sabato le strade saranno affollate ma non troppo, in quanto le partenze principali si terranno il giorno prima. Mattina intensa sin dalle prime luci del mattino ma nel pomeriggio la situazione dovrebbe appiattirsi. Minima circolazione la domenica di Pasqua che dovrebbe trascorrere senza blocchi, contrariamente a lunedì 18 che sarà caratterizzato dal viavai di Pasquetta. Ingorghi soprattutto serali a causa dei vari rientri.

Si consiglia dunque di rimanere aggiornati sullo stato del traffico chiamando il call center di Autostrade (840.04.21.21) oppure il numero verde Pronto ANAS (800.841.148). In alternativa si può rimanere sempre aggiornati grazie alle notizie sul traffico in tempo reale di autostrade.it.

Il traffico più sostenuto, secondo Infomotori potrebbe riversarsi sull’A22 del Brennero, sull’A1 Milano-Napoli, sull’A14 Bologna-Taranto, sulle autostrade della Liguria e sull’A4 Torino-Venezia.