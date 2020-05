La madre di Silvia Romano: "Chiunque si convertirebbe"

" Provate a mandare un vostro parente due anni là e voglio vedere se non torna convertito ". Così Francesca Fumagalli, mamma di Silvia Romano, la cooperante 24enne tornata a casa dopo aver passato quasi due anni nella mani dei suoi rapitori, commenta la conversione della figlia. "U sate il cervello - ha concluso la madre rivolta a una giornalista che la aspettava sotto casa- Vogliamo stare in pace, abbiamo bisogno di pace ".

Raggiunta telefonicamente dal Tg3 della Rai, Francesca Fumagalli, aveva precisato: " Cerchiamo di dimenticare, di chiudere un capitolo e aprirne un altro ". La donna aveva anche ribadito di aver preso le distanze dalla onlus Africa Milele, per la quale la figlia era stata in Africa, aggiungendo di non essere lei " l’ordine preposto per parlare di queste cose, c’è una procura che indaga e ci pensano loro, io non rilascio dichiarazioni sull’argomento ". Smentita anche un'eventuale conferenza stampa, almeno per il momento: "Non facciamo niente — ha detto — perché Silvia è in quarantena. Siamo qua, poi fra due settimane vedremo, non lo so, del doman non v’è certezza. Visto come sono andate le cose, non so nulla ".

Intanto il medico di famiglia ha visitato Silvia: "Sta bene- ha detto ai giornalisti, come riferisce il Corriere della Sera- come l’avete vista quando è arrivata, anche psicologicamente. Un controllo va sempre fatto dopo tanti mesi che si manca dall’Italia, è doveroso".