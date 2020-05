Silvia Romano, la giovane cooperante milanese sequestrata e sparita in Kenya nel novembre del 2018, è stata liberata in queste ore e a darne notizia, su Twitter, è stato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. La ragazza avrebbe comunicato di stare bene e di essere "stata forte": " Sto bene e non vedo l'ora di tornare in Italia ". Raffaele Volpi, presidente del Copasir, si è complimentato con i servizi e con " uomini e donne dell'Aise, che con il loro incessante lavoro, mai alla luce della ribalta, hanno permesso questo importantissimo risultato ".

Silvia Romano è stata liberata! Ringrazio le donne e gli uomini dei servizi di intelligence esterna. Silvia, ti aspettiamo in Italia! — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) May 9, 2020

Secondo quanto riportato da alcune fonti di intelligence ad Adnkronos, la giovane sarebbe già in sicurezza a Mogadiscio e dovrebbe rientrare in Italia domani, a bordo di un aereo dei servizi dell'Aise diretti dal generale Luciano Carta. In base a quanto si apprende dalle prime informazioni, l'operazione di recupero della 24enne milanese, rapita il 20 novembre 2018, sarebbe iniziata all'alba di oggi. La sua liberazione, sottolineano le fonti, " è il risultato di un lungo e complesso lavoro sul campo, è un successo del sistema Italia ". La ragazza era stata rapita nel villaggio di Chakama, al mercato locale, a circa 80 chilometri da Malindi, mentre prestava servizio per la onlus "Africa Milele", un'organizzazione che si occupa di infanzia.

Il padre: "Devo reggere l'urto"

Come riportato dal Corriere della sera, Enzo Romano, padre della giovane cooperante, interpellato da Ansa avrebbe detto: " Lasciatemi respirare, devo reggere l'urto. Finché non sento la voce di mia figlia, per me non è vero al 100% ". La giovane volontaria era stata rapita da una banda armata che nel novembre 2018 aveva assaltato la sede dell'organizzazione portando via la ragazza. Come ricostruito dal quotidiano, i sequestratori, di origine somala, sarebbero stati in contatto con il gruppo di estremisti islamici al Shabaab, che agiscono nella fascia dell'Africa orientale. Tre degli autori materiali del rapimento erano stati arrestati e sono tuttora sotto processo in Kenya.

Sala: "La nostra concittadina è libera"

Intanto, dopo la diffusione della notizia della sua liberazione, vicino all'abitazione milanese della ragazza, in diversi hanno festeggiato dai balconi. " La nostra concittadina è libera. In un momento così difficile questa notizia è ancora più straordinaria. Ho appena sentito i suoi familiari e ho trasmesso loro l'affetto e la gioia dei milanesi. Grazie a chi ha lavorato silenziosamente per riportarla a casa ", ha scritto su Facebook il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

Le reazioni della politica