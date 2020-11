Bassetti attacca a muso duro: "Questo è un Paese di ingrati"

I medici italiani stanno vivendo un momento di forte stress a causa della seconda ondata di coronavirus, che sta portando gli ospedali al collasso. La situazione in molte regioni è drammatica, i pronto soccorso sono in ginocchio e non riescono a far fronte a tutti i pazienti che arrivano con sospetto Covid. Da nord a sud, la sofferenza degli ospedali si ripercuote negli appelli dei medici, che chiedono a gran voce un altro lockdown totale per poter gestire al meglio la situazione sanitaria. A loro, però, si oppone Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, che pur chiedendo massima cautela cerca di non alimentare allarmismi.

Peroprio per le sue posizioni in merito al coronavirus, Matteo Bassetti ha spesso ricevuto attacchi politici e non e soprattutto sente mancare la fiducia da parte dei cittadini della sua città, che in più di un'occasione non hanno perso tempo a rivolgergli insulti e critiche molto pesanti inerenti la sua professionalità. Attacchi che Matteo Bassetti sente di non meritare e che sono stati al centro di uno sfogo molto duro da parte sua. Il virologo ha esposto la possibilità di lasciare Genova un volta terminata l'emergenza, probabilmente per andare all'estero. Le richieste non gli mancano vista la sua fama internazionale e, dato il clima d'odio che lo circonda, ora potrebbe fare il passo che in passato ha sempre evitato. Con le apparizioni televisive, Matteo Bassetti ha guadagnato fama e notorietà e come tanti suoi colleghi questo gli ha attirato contro l'ira di molte persone. In più, in un momento così in cui è impegnato in prima linea in uno dei maggiori ospedali Covid italiani sia per curare che per fare ricerca, giustamente le sue aspettative di riconoscenza erano ben diverse.