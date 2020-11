Covid, Bassetti: "Ospedali al collasso per colpa del panico"

Quello della comunicazione è stato finora il più grande errore compiuto dal governo anche nel corso di questa seconda ondata di Covid-19. Di questo ne è certo Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie infettive dell'Ospedale San Martino di Genova, che in una intervista rilasciata a Libero ne ha spiegato il perché. Il motivo è tutto legato al terrore originato dal modo di trasmettere le notizie riguardanti l’epidemia. "La comunicazione è stata sbagliata. Terrorizzare le persone può aiutare a farle stare in casa, ma a livello ospedaliero gestire una popolazione nel panico genera solo caos" , ha sottolineato il professore. Bassetti ha spiegato che se oggi le strutture sanitarie si trovano in una situazione difficile è anche perché "sono assediate da migliaia di persone asintomatiche o poco sintomatiche che si potrebbero tranquillamente curare a casa e che invece prendono d'assalto i pronto soccorso, intasano i centralini degli ospedali, fanno perdere tempo ai medici” .

L’infettivologo afferma, poi, che la colpa non la si può attribuire ai cittadini. Le persone sono state "spaventate dalle istituzioni che avrebbero invece dovuto tranquillizzarle". Bassetti non nasconde che quello del coronavirus sia un problema allo stesso tempo dichiara che il Covid "è stato ingigantito". Per il professore sono il " panico e la paura di finire intubato che fa esplodere il Sistema sanitario e non i malati". L’emergenza provocata dall’epidemia a sua volta causa un altro problema: i pazienti che ne hanno bisogno non riescono ad avere assistenza: "Se ricevo cento telefonate al giorno da chi non sta male, come curo i malati veri?", si è chiesto l'infettivologo.