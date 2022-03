"Ho divorziato...". E l'uomo accoltella un passante a caso

In preda ad uno scatto di rabbia avrebbe afferrato un coltello che aveva con sè e si sarebbe scagliato contro un anziano che non aveva fatto nulla per provocare la sua reazione violenta: questo il racconto di un uomo di 64 anni, che si è spontameamente costituito ai carabinieri.

I fatti si sono svolti a Concorezzo, un comune della provincia di Monza e della Brianza. Secondo quanto riferito dallo stesso autore dell'aggressione, l'episodio è avvenuto in via Rimembranze, nei pressi del cimitero di Concorezzo, dove la vittima, un uomo di 81 anni, è stata avvicinata e successivamente attaccata senza alcuna ragione.

Dopo aver accoltellato l'anziano, il 64enne, un italiano, ha poi subito raggiunto di propria iniziativa la stazione dei carabinieri, ai quali ha raccontato tutto. Immediati i soccorsi, che hanno raggiunto la vittima, trovata a terra con una vistosa ferita al fianco destro. L'81enne è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso all'ospedale San Gerardo di Monza, dove è stato operato d'urgenza. L'uomo si trova ancora in gravi condizioni e la sua prognosi è riservata.

Quanto all'aggressore, questo ha mostrato ai carabinieri, che si stanno ora occupando delle indagini, l'arma con cui ha accoltellato la sua vittima. Si tratta di un coltello con lama di 11 centimetri, che presenta fra l'altro evidenti tracce ematiche. Trovato in forte stato confusionale, il 64enne ha raccontato agli uomini dell'Arma di stare attraversando un periodo difficile a causa del divorzio con la moglie. Spesso in preda alla depressione, avrebbe inizialmente pensato al suicidio, per poi decidere di sfogare la propria frustrazione sul primo passante a disposizione.

Raggiunto dai carabinieri, l'81enne ha dato conferma della storia. Il pensionato è infatti riuscito a raccontare di essersi recato al cimitero per far visita alla moglie defunta. Raggiunta poi l'uscita, è stato avvicinato da uno sconosciuto che gli stava chiedendo l'ora. Un attimo dopo, quello stesso sconosciuto lo aveva accoltellato al fianco.

Accusato di tentato omicidio e di porto ingiustificato di coltello, il 64enne si trova ora dietro le sbarre del carcere di Monza, a disposizione dell'autorità giudiziaria.