È monodose e si conserva in frigo: ecco il nuovo vaccino in arrivo

Da -40 gradi al normale frigorifero: l'azienda statunitense Moderna che ha già sviluppato un vaccino anti-Covid di nuova generazione, cioè ad Rna messaggero, ha annunciato l'avvio della sperimentazione clinica anche su un altro potenziale candidato vaccino che possa conservarsi a temperature meno estreme e più facilmente fruibile.

"Per contesti più ampi"

" Siamo lieti di iniziare questo studio di fase 1 sul nostro candidato vaccino Covid-19 di prossima generazione, mRna-1283 - dichiara Stéphane Bancel, Ceo di Moderna - I nostri investimenti sulla nostra piattaforma mRna ci hanno permesso di sviluppare un potenziale vaccino stabile in frigorifero, che potrebbe quindi facilitare la distribuzione e l'impiego in una gamma più ampia di contesti, anche nei Paesi in via di sviluppo. Rimaniamo impegnati a contribuire alla lotta contro l'emergenza sanitaria in corso".

Tre diversi dosaggi

L'obiettivo del trial, ha spiegato Moderna in una nota, sarà determinare il dosaggio del nuovo candidato vaccino e valutarne sicurezza e immunogenicità. Come riporta AdnKronos, rispetto al vaccino già in somministrazione che prevede due dosi a distanza di 28 giorni la prima dalla seconda, questo nuovo studio analizzerà tre diversi dosaggi del candidato vaccino (10, 30 e 100 microgrammi), somministrati ad adulti sani in 2 dosi a 28 giorni di distanza (come funziona adesso) e un dosaggio da 100 microgrammi in singola dose. Le varie opzioni saranno confrontate con lo schema consolidato a 2 dosi da 100 microgrammi di mRna-1273 del vaccino anti-Covid già approvato. Il nuovo candidato mRna-1283 dovrà essere valutato in trial futuri anche come eventuale dose di richiamo per persone precedentemente vaccinate o sieropositive a Sars-CoV-2, nonché come prima dose in persone sieronegative.

Ottimo vaccino contro le varianti

Intanto l'Ema, l'Agenzia Europea del Farmaco, ha "promosso" il vaccino di Moderna anche contro le varianti assieme a quello di Pfizer: lo ha dichiarato il responsabile della strategia vaccini dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema), Marco Cavaleri, in audizione alla commissione Ambiente, salute pubblica e sicurezza alimentare (Envi) del Parlamento europeo. " Si vede un'efficacia davvero ottima contro le nuove varianti del Covid ", ha detto spiegando che lo stesso vale per il vaccino Johnson&Johnson " da poco approvato dall'Ema ".