Pesaro, le villette sono prese d'assalto dai ladri e il pensionato li avverte: "Sono armato, non entrate"

Si è procurato un cartello giallo e con sopra la scritta "vigilanza armata", in stampatello. Poi lo ha fissato a un palo proprio davanti all'ingresso di casa sua, una villetta a due piani, tra Carrara e Falcineto, vicino a Fano, in provincia di Pesaro. Il messaggio è rivolto a potenziali ladri e malviventi e, più che una segnalazione, sembra proprio un avvertimento. " Ho pistole e fucili per difendermi: i banditi devono girare al largo da casa mia ", ha spiegato Egidio Mascarucci, un muratore in pensione di 84 anni. Che, in base a quanto riportato da Il resto del Carlino, ha deciso di ammonire chiunque abbia l'intenzione di entrare nella sua abitazione.

"Non vorrei essere un bersaglio"

La decisione di esibire il cartello l'avrebbe presa dopo il susseguirsi di furti nelle abitazioni, che avrebbero allarmato anche l'anziano muratore, oggi in pensione. " I ladri hanno depredato gran parte delle case qui intorno e non vorrei essere il prossimo bersaglio. Abbiamo già segnalato alle forze dell'ordine i furti, tramite un consigliere comunale che abita qui vicino, ma è sempre meglio essere pronti a difendersi. Perciò, come recita un antico adagio, chi è avvisato... ", avrebbe dichiarato l'uomo.

"Che i malintenzionati girino al largo"

In base a quanto riportato dal quotidiano, l'anziano, che possiede un regolare porto d'armi essendo da tempo cacciatore, con il suo cartello vuole lasciare un messaggio chiaro ai banditi, visto che non potrebbe sopportare intrusioni dentro una casa che ha costruito personalmente: " È meglio che i malintenzionati girino al largo, meglio per loro. Ho fatto tanti sacrifici, svolgendo un lavoro duro dalla mattina alla sera. Non sarei contento se qualche balordo mi entrasse in casa ".

La targa "militare"

Secondo quanto riportato dal quotidiano, l'84enne avrebbe trovato il cartello in un campo non lontano dalla sua abitazione: "P enso si tratti di una targa dismessa, di quelle usate presso una centrale elettrica a poca distanza da casa mia, dove gli ingressi sono sorvegliati dai militari. Mi è piaciuto proprio perché richiama quelle zone interdette e controllate da soldati armati ". In base a quanto riportato dalle testimonianze di altri residenti della zona, quell'area sarebbe già stata, negli ultimi tempi, un bersaglio privilegiato per i ladri.

Gli ultimi furti

Proprio qualche giorno fa, una banda armata e a volto coperto avrebbe fatto il proprio ingresso all'interno di una casa. Sempre nella stessa zona, una coppia sarebbe stata derubata all'interno della propria abitazione di preziosi e contanti. Anche in quella circostanza, i malviventi avrebbero forzato le persiane e rotto una porta finestra per riuscire a entrare.