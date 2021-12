Sciopero generale del 16 dicembre: chi aderirà

Lo sciopero generale indetto da Cgil e Uil per il prossimo 16 dicembre, per protestare contro la Manovra economica approvata dal governo Draghi, porterà anche ad una serie di manifestazioni sul territorio nazionale, da Roma a Milano, Cagliari, Bari e Palermo. Di seguito alcuni dei settori che saranno interessati dall'agitazione.

Sanità e scuola

Per il principio della "rarefazione", ovvero quello di evitare scioperi entro 10 giorni per settori che già erano stati coinvolti in proteste, pur seguendo altre sigle sindacali, dovrebbero rimanere esclusi la scuola (ultima agitazione lo scorso 10 dicembre), l'igiene ambientale e la sportelleria postale. Oltre tali comparti, spiegano i sindacati, saranno esonerati anche sanità pubblica e privata, Rsa comprese, "per salvaguardare il diritto prioritario alla salute dei cittadini in questa fase di emergenza pandemica" .

Esclusi anche altri settori che hanno in previsione agitazioni, come le cooperative degli stenografisti dei tribunali e le imprese nelle pulizie multiservizi, o nella vigilanza privata. Per gli stessi motivi, nel trasporto pubblico non dovrebbero aderire Panoramica Chieti alla Avm-Actv di Venezia, alcune società di servizi aeroportuali come Mle (Linate e Malpensa) o il personale dei servizi portuali.

Trasporti e Rai

Anche chi aderirà allo sciopero nel settore dei trasporti dovrà rispettare delle fasce orarie di servizio minimo: per gli aerei, ad esempio, dei voli dovrebbero essere garantiti tra le ore 7-10 e tra le ore 18-21. Tre ore al mattino ed al pomeriggio dovrebbero essere garantite anche nel trasporto pubblico locale ed in quello ferroviario.

Filt Cgil e UilTrasporti annunciano adesione dalle 8.30 alle 17.00 e dalle 20.00 al termine del servizio previsto per il 16 dicembre. Lo sciopero, inoltre, è in programma sull'intera rete Atac e RomaTpl (su bus, filobus, tram, metropolitane e ferrovie). Il servizio delle linee notturne non sarà attivo nella notte tra 15-16 dicembre, mentre il 16 saranno garantite corse da inizio servizio fino alle 8.30 e tra 17.00-20.00. Atm Milano annuncia adesioni negli orari compresi tra 8.45-15.00 e tra le 18.00 e fine servizio

"Dalle ore 0:01 alle ore 21:00 di giovedì 16 dicembre è indetto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS Italiane, proclamato dalle Organizzazioni Sindacali", spiega invece TrenItalia sul proprio portale. "I treni Regionali possono subire cancellazioni o variazioni. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione. Sono garantiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00" . Trenord, in sciopero dalle 3 di martedì 14 dicembre fino alle 2 di mercoledì 15, non potrà aderire alle agitazioni del 16.

Anche la Rai annuncia possibili modifiche al palinsesto: "Slc-Cgil e Uilcom-Uil hanno comunicato l'adesione allo sciopero generale proclamato da Cgil e Uil per il giorno 16 dicembre 2021, per l'intero turno di lavoro, dalle ore 00.00 alle ore 24.00 del giorno 16/12/2021".

La protesta