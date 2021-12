"Manco per idea...". E Corona gela la Berlinguer in diretta

Quella tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer può essere paragonata a una vera storia d'amore. Un po' si prendono, un po' si lasciano, battibeccano, si punzecchiano ma, evidentemente, non riescono a stare distanti. Nemmeno nell'ultima puntata dell'anno, quella dei saluti e degli auguri di buon anno e buon Natale, i due hanno potuto fare a meno di stuzzicarsi. Il canovaccio è sempre lo stesso: "Bianchina", come la chiama Mauro Corona, offre l'assist e il filosofo tira la sua stoccata alla quale la conduttrice presta il fianco con compiaciuta soddisfazione.

Il motivo? I loro siparietti piacciono a casa. Mauro Corona è stato richiamato dopo il confino per aiutare il programma negli ascolti all'inizio di questa stagione. Franco Di Mare sembrava irremovibile nell sua decisione di lasciare il filosofo scalatore in esilio ma l'uomo non è che nel periodo di lontananza si sia perso d'animo, anzi. È andato ospite in altri programmi, tra i quali quello di Paolo Del Debbio e ha continuato a offrire il suo originale punto di vista. Certo, Bianca Berlinguer seppure ci scherza non sembra abbia digerito particolarmente quel "tradimento", anche perché lei si è spesa tanto per riaverlo nel suo programma nei mesi scorsi, andando spesso anche contro la sua stessa azienda.

La settimana scorsa Mauro Corona ha giustificato la sua partecipazione in altri programmi durante l'esilio con una metafora: " Quanto la moglie non te la dà... ". Parallelismo che ha fatto divertire Bianca Berlinguer, che appena ne ha l'occasione tira qualche stoccata a Corona. E anche ieri, nel corso dell'ultima puntata, la conduttrice ha cercato (e trovato) lo sbocco comico nella sponda di Mauro Corona. Stavolta il pretesto sono stati proprio i saluti di fine anno.