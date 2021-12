"Se la moglie non te la dà...". Corona punzecchia la Berlinguer

Il dialogo tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer a Cartabianca è tornato a essere un appuntamento fisso nel martedì sera di Rai3. Il filosofo e scalatore è tornato a essere il grande mattatore della prima parte del programma e il suo scambio di battute con Bianca Berlinguer, sebbene in maniera più morigerata rispetto a passato, è tornato a essere vivace dopo le prime settimane effettuate con il freno a mano tirato. E anche oggi Mauro Corona con un colpo di coda ha regalato una chicca che ha messo in imbarazzo Bianca Berlinguer, ormai rassegnata al carattere istrionico del filosofo.

In chisura del suo intervento, il filosofo ha voluto promuovere il libro di Paolo Del Debbio, conduttore e giornalista in onda su Rete4, canale informativo Mediaset e, quindi, concorrente del canale sul quale va in onda Bianca Berlinguer. Del Debbio, con il suo Dritto e rovescio, non è il diretto competitor di Cartabianca, che si scontra al martedì sera con Fuori dal coro di Mario Giordano, che da questo martedì è però in vacanza fino a gennaio. Ed è forse proprio perché Dritto e rovescio non si scontra direttamente con Cartabianca che Mauro Corona si è spinto a promuovere il nuovo libro di Paolo Del Debbio.

Bianca Berlinguer non ha perso occasione per lanciare una frecciatina a Mauro Corona nel momento in cui ha visto la copertina del libro tra le mani del filosofo e il suo autore. " Lo conosce questo qui no? ", ha detto sorridendo Mauro Corona. Pronta la risposta di Bianca Berlinguer: " Come no, lo conosco. È quello da cui si è andato subito a consolare quando non stava a Cartabianca... ". Ma Mauro Corona, davanti all'osservazione pungente della conduttrice, non si è tirato indietro e ha risposto per le rime: " Eh beh, se la moglie non te la dà più cosa fai? ".

Sorrisi di imbarazzo e di circostanza in studio, anche tra i tecnici. Bianca Berlinguer è apparsa visibilmente spiazzata dalla battuta di Mauro Corona, che ha capito di aver fatto centro con la sua risposta. La discussione tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer ha avuto numerosi alti e bassi, che hanno attraversato anche un momento molto delicato del passato del filosofo, che ha ricordato quando da piccolo ha vissuto anni di grande povertà, andando anche a chiedere l'elemosina insieme a sua nonna. Un'attivirà che ha effettuato fino a quando ha avuto 13 anni e non è accaduto il disastro del Vajont.