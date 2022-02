"Finiamo qui...". Duro scontro Corona-Berlinguer

Nervi tesi a Cartabianca tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer. Fin da subito, il filosofo è apparso agitato nel collegamento con la giornalista, che eccezionalmente non è stato un apertura di puntata per lasciare spazio alla crisi in Ucraina e all'intervento di Giorgia Meloni. Mauro Corona ha risposto in maniera piuttosto accesa alla conduttrice fin dall'apertura del collegamento in merito alla guerra sul confine russo-ucraino.

Ma è stato successivamente che il filosofo ha alzato eccessivamente i toni con la Berlinguer, quando i due stavano commentando le olimpiadi invernali in Cina. Mauro Corona ha criticato la presenza tra gli sponsor di un colosso dell'industria dell'automotive che produce pneumatici. Il filosofo ha accusato questo tipo di prodotti di essere tra i responsabili dei danni ambientali degli ultimi dieci anni a causa del consumo e dell'usura. " Va nell'aria, è inquinamento ", ha detto il filosofo. Bianca Berlinguer ha fatto notare a Corona che i pneumatici sono pressoché fondamentali per la società moderna, visto che senza non è possibile viaggiare su strada.

Ma l'obiezione di Bianca Berlinguer non è piaciuta a Mauro Corona, che ne ha approfittato per sferrate un attacco al governo, mettendo dentro il suo discorso la questione vaccinale: " Visto che la benzina è aumentata, è aumentato il gas, è aumentata l'energia elettrica, lasciamo ferme le macchine un mese, non si va più a lavorare, non punire gli operai con 100 euro di multa ". Davanti alla divagazione del filosofo, Bianca Berlinguer si è lasciata andare a un'esclamazione di dissenso: " Eh vabbè... ".

Questo ha però fatto scattare Mauro Corona, che si è sentito punto sul vivo e ha attaccato la conduttrice: " Se non va bene quello che dico finiamo qui ". La reazione di Mauro Corona è stata più forte di quanto la conduttrice non si aspettasse. Mauro Corona ha poi continuato la sua invettiva contro il governo e Bianca Berlinguer ha preferito non replicare per evitare che la discussione degenerasse ulteriormente. Una volta esaurito lo sfogo, Mauro Corona si è scusato con la conduttrice, che a quel punto è intervenuta per richiamare il suo ospite alla calma: " Stia un po' tranquillino. È un po' agitato questa sera ".