Veneto e Caraibi, storia favolosa di Rhum Rhum

Michele Lunardon è il Modric dell’alambicco, uno di quelli che con il talento e la sensibilità fanno miracoli anche senza essere dei colossi. Il croato con i piedi e la visione di gioco, il veneto con l’arte di distillare spiriti apollinei. Michele è il master distiller di Rhum Rhum, la micro-distilleria caraibica nata dalla follia pionieristica di Luca Gargano - patron di Velier e tra i maggiori esperti di rum al mondo - e Vittorio Gianni Capovilla, il numero uno nella distillazione. Nel 2007 decisero di creare a Marie Galante - l’isola dei cento mulini nell’arcipelago di Guadalupa - il primo rhum agricole da puro succo di canna distillato due volte. Ci sono voluti anni di feroce perfezionismo per far costruire gli alambicchi, trovare gli spazi, coltivare la canne rouge e la B47.259, varietà quasi completamente scomparse nelle Antille. Ma il risultato è eccezionale, anche grazie appunto a Michele Lunardon. Che è diventato responsabile della produzione di Rhum Rhum proprio sull’isola di Marie Galante. Dove fa stillare dagli alambicchi Muller a bagnomaria un nettare premiato da Whisky Magazine come il miglior rhum agricole al mondo. Difficile capire qual è il segreto della qualità. Forse la fermentazione lunghissima, fino a sei giorni; forse la non diluizione del succo di canna; forse la perizia millimetrica con cui Michele «taglia» il suo rhum. O ancora il riposo di dodici mesi in acciaio prima di essere imbottato in barili che contenevano vini francesi. Chissà. Fatto sta che se vi capita di assaggiare il Liberarion in versione «Integral» a grado pieno o magari il Rhum Rhum Vieux Millesime 2013 - invecchiato 11 anni ai Tropici - capirete. Un rhum senza difetti, in cui l’alcol non compare mai, salvo far esplodere i sentori. Un rhum profondo e perfetto, cartesiano nel suo equilibrio fra materia prima e legno, illuminante come un assist di Modric. O come un batch distillato da Michele Lunardon.