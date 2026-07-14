La Francia applaude Zelensky. Anche Mattarella alla parata per il 14 luglio

Una giornata piena di festeggiamenti e ricordi per la Francia. A Parigi, ieri sera prima i fuochi d'artificio per il settantesimo anniversario dello storico gemellaggio tra Parigi e Roma, uno tra i gesti fondativi della costruzione europea dopo il disastro della Seconda Guerra Mondiale. Poi tutto pronto nella capitale per la tradizionale parata militare sugli Champs-Elysées del 14 luglio, quest'anno consacrata alla difesa dell'Ucraina e al "risveglio strategico europeo". Una trentina di capi di Stato e di governo sono in tribuna, tra cui il presidente ucraino Volodyrmyr Zelensky (è giunto tra gli applausi a Place de la Concorde) e il presidente italiano, Sergio Mattarella. Tra le truppe che aprono la parata, in quello che viene considerato uno dei viali più spettacolari al mondo tra l'Arco di Trionfo e Place de la Concorde, circa 35 nazioni della Coalizione dei volenterosi rappresentate da circa 500 soldati alleati. In totale, 6.686 militari a piedi, 315 veicoli, di cui 98 motociclette, 98 aeroplani, 31 elicotteri e 193 cavalli della Guardia Repubblicana a sfilare. Quella di oggi è la decima e ultima parata per la Festa Nazionale francese presieduta da Emmanuel Macron. E' certamente un 14 luglio particolare, nel giorno del decimo anniversario del tragico attentato terroristico sulla Promenade des Anglais a Nizza e nel giorno della semifinale dei mondiali di calcio tra i 'Bleus' e la Spagna. Prima del match un minuto di silenzio in omaggio degli 86 morti e oltre 400 feriti di quella tragica notte di dieci anni fa a Nizza.

Ad intervenire anche la ministra francese degli Eserciti, Catherine Vautrin, intervistata da Bfmtv-Rmc: "L'Europa riunita è in grado di parlare con i Paesi continente, penso alla Russia, alla Cina, agli Stati Uniti", ha proseguito, aggiungendo: "I militari sono impegnati fino all'estremo sacrificio. Sono ministra dell'esercito da 9 mesi.

Ho presieduto quattro omaggi funebri. Questo per dire l'impegno dei nostri soldati. E' logico che questo 14 luglio dimostri il legame tra gli eserciti e la nazione, tutto il riconoscimento della nazione ai nostri eserciti", ha concluso.