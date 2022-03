La collegiata di Castiglione Olona protagonista di un evento in Regione Lombardia

Nell'ambito degli eventi organizzati per celebrare i 600 anni della collegiata di Castiglione Olona, domani, 31 marzo, nella sala Biagi di Palazzo Lombardia, è stato organizzato un convegno dedicato a una delle più importanti testimonianze di fede, arte e storia della Lombardia. Il 2022 è il sesto centenario della sua costruzione: era il 7 gennaio del 1422, quando papa Martino V inviò al cardinale Branda Castiglioni la bolla "Aposolicae sedis providentia" contenente la

concessione di erigere la Collegiata.

La consacrazione avvenne appena tre anni dopo, il 25 marzo del 1425. Per questo motivo, dallo scorso gennaio, l'amministrazione comunale, la parrocchia e il Museo della Collegiata hanno organizzato una lunga serie di eventi che dureranno per un triennio e che coinvolgeranno l'intero abitato di Castiglione Olona, oltre alla collegiata. Rientrano nelle attività celebrative per il sesto centenario anche alcuni interventi di ristrutturazione alla Collegiata e ad altre strutture dell'antico borgo.

" Siamo molto riconoscenti nei confronti di Regione Lombardia per avere creduto nella bontà del progetto di questa amministrazione per Castiglione Olona. In particolare desidero ringraziare l’assessore Galli, sempre attento alla nostra città e al suo patrimonio storico artistico ", ha dichiarato il sindaco di Castiglione Olona, Giancarlo Frigeri. Il primo cittadino del centro abitato il provincia di Varese ha poi aggiunto: " Le risorse economiche che ci sono state riconosciute premiano la qualità dei nostri progetti per la tutela e la valorizzazione del centro storico della nostra Città, che desideriamo far conoscere sempre più al grande pubblico, anche attraverso il racconto di Castiglione che porteremo al convegno organizzato in Regione ".

Profonde le riflessioni dell'arciprete della Collegiata, don Ambrogio Cortesi: " La bellezza e la straordinarietà del genio umano e cristiano diedero un’impronta alla nostra città che ancora oggi non possiamo smettere di ammirare, custodire e tramandare. In questo anniversario noi ci sentiamo dunque come nani sulle spalle dei giganti, così che possiamo ripercorrere un cammino di sei secoli di storia, arte e fede, ma solo grazie alla grandezza del Cardinale Branda Castiglioni ".

Numerosi e di elevata caratura sono stati gli eventi che si sono susseguiti negli ultimi mesi in onore della Collegiata e la conferenza in Regione Lombardia è un altro tassello prestigioso che si unisce al puzzle già ricco di riconoscimenti. " Ci piace particolarmente essere ospiti di Regione Lombardia, che per il Museo della Collegiata è un partner istituzionale sin dal 2010, anno in cui abbiamo ottenuto la prestigiosa identificazione di museo riconosciuto dalla nostra Regione, sinonimo di qualità ", ha dichiarato Dario Poretti, direttore del Museo della Collegiata. Poretti ha poi aggiunto: " Grazie ai professori archetti, Spiriti e Facchin, che illumineranno di significato storico-artistico questo incontro. Siamo onorati della possibilità che ci viene offerta di presentare gli eventi per il VI centenario di fondazione della Collegiata in Milano, aprendoci così ad un vasto pubblico che desideriamo invitare a venire a Castiglione Olona ".

Da alcuni mesi, il borgo e la Collegiata sono tornati a essere una meta d'interesse per i turisti provenienti da tutto il territorio regionale ma non solo. La fine della pandemia ha contribuito a riportare l'arte, ma non solo, al centro degli interessi degli italiani. Infatti, questo fazzoletto di Lombardia attira l'attenzione di migliaia di persone non solo per la sua Collegiata, che ha contribuito all'appellativo di "Isola di Toscana in Lombardia" da parte di Gabriele d'Annunzio, ma anche per la sua ricchezza naturalistica e culturale.

All'evento in Regione Lombardia saranno presenti Stefano Bruno Galli, Assessore Autonomia e Cultura di Regione Lombardia; Giancarlo Frigeri, sindaco Castiglione Olona, Cristina Canziani, assessore Cultura Castiglione Olona; Gabriele Archetti, Università Cattolica del Sacro Cuore; Andrea Spiriti, Università degli studi dell'Insubria; Laura Facchin, Università degli studi dell'Insubria; don Ambrogio Cortesi, arciprete Collegiata di Castiglione Olona; Dario Poretti, direttore Museo della Collegiata; Laura Marazzi, conservatore Museo della Collegiata, Luigi Mascheroni (moderatore), Il Giornale.