Solenne celebrazione e lectio magistralis: al via gli eventi per i 600 anni della Collegiata

Oggi, ma seicento anni fa, nasceva ufficialmente la Collegiata di Castiglione Olona. Era il 7 gennaio 1422 e in quel giorno papa Martino V, con apposita bolla, concesse al cardinale Branda Castiglioni di avviare la costruzione della chiesa che, ancora oggi, domina l'antico borgo ed è dedicata alla beata Vergine del Rosario e ai santi Stefano e Lorenzo. Per celebrare l'importante avvenimento, il museo della Collegiata ha organizzato una serie di eventi che prenderanno il via oggi con una solenne celebrazione a partire dalle ore 17.20 e che dureranno per il prossimo triennio.

In ottemperanza delle misure di contenimento dei contagi dell'epidemia di coronavirus, è stato necessario ridurre la capienza della chiesa. Pertanto, la disponibilità si è esaurita rapidamente ma, proprio per concedere a tutti l'opportunità di parteciparvi, è prevista la diretta streaming degli eventi sui canali Youtube del museo della Collegiata e, successivamente, in quegli stessi spazi verrà caricata la registrazione.

7 gennaio: celebrazione solenne

Oggi, a partire dalle 17.20, l'apertura dei festeggiamenti per il sesto centenario della Collegiata di Castiglione Olona avverrà durante una solenne celebrazione liturgica presso la chiesa. L'evento (qui la diretta) vedrà la partecipazione straordinaria del monsignore Timothy Verdon, direttore del museo dell’Opera del Duomo di Firenze e dell’Ufficio dei Beni Culturali della diocesi fiorentina, nonché storico dell’arte e autore di numerosi libri sull’arte sacra.

Durante la celebrazione liturgica verrà letto il messaggio augurale di papa Francesco per l’inizio del sesto centenario della Collegiata di Castiglione Olona. Le parole del pontefice sono state trasmesse con un lungo telegramma a firma del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin e indirizate all’arciprete don Ambrogio Cortesi e alla comunità parrocchiale di Castiglione Olona.

8 gennaio: lectio magistralis

Domani è previsto un altro importante appuntamento nel segno delle celebrazioni per i seicento della Collegiata. Anche in questa occasione il protagonista sarà mons. Timothy Verdon, che a partire dalle 10.30 (qui la diretta) terrà la lectio magistralis “Castiglione Olona. Il cardinale, la chiesa, la città”. Questa sarà l'occasione per raccontare il cardinale Branda Castiglioni, fondatore della Collegiata, ma anche i principi dell’Umanesimo cristiano e dell’ideale di città che, 600 anni fa, prese forma artistica a Castiglione Olona.

Il borgo è stato definito da Gabriele D'Annunzio come "l'isola di Toscana in Lombardia", a dimostrazione del forte legame di Castiglione Olona con i dettami rinascimentali toscani del XV secolo. Ma quello del borgo in provincia di Varese non è stato non solo un progetto estetico, ma uno straordinario progetto a livello etico e sociale, che verrà spiegato da mons. Timothy Verdon nel corso della conferenza.