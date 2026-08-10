Codici contemporanei vestono 60 anni di storia

Sottolineano Marcello Binda, CEO, e Beppe Ambrosini, Senior Advisor di Wyler Vetta: «Scegliere il Dynawind significa scegliere un orologio dal carattere unico, capace di unire una tradizione che affonda le proprie radici in oltre sessant’anni di storia a un design in linea con il gusto contemporaneo.

Pur restando fedele all’originale, il Dynawind sa interpretare i codici dell’orologeria moderna. A completare l’esperienza, il Dynawind è dotato di bracciale in acciaio e di un cinturino incluso, una caratteristica distintiva che, nella sua fascia di prezzo, rappresenta un valore aggiunto raro sul mercato». Parole che introducono la nuova collezione Dynawind Heavy Duty, riedizione contemporanea di uno dei modelli diver più rappresentativi della Casa, lanciato nel 1966: il Dynawind Heavy Duty 660. Il design coniuga héritage, robustezza e funzionalità, in linea con la vocazione sportiva dell’orologio. Realizzati su cassa in acciaio da 39 mm, satinata con sfacci lucidi, con vetro zaffiro bombato e ghiera girevole unidirezionale integrata da inserto graduato in alluminio anodizzato, i nuovi Dynawind sono impermeabili fino a 200 metri: un dato a cui contribuiscono corona e fondello serrati a vite. Quest’ultimo è personalizzato con l’incisione di un palombaro (ricordiamo che, fin dagli anni 30, Wyler Vetta ha sviluppato soluzioni finalizzate all’impermeabilità, depositando tre brevetti). Riguardo ai quadranti, in una versione, la Casa ha mantenuto la caratteristica croce su fondo nero, elemento grafico che, negli anni ’60, identificava gli orologi destinati alle immersioni professionali, mentre, oggi, è inserito in veste di richiamo stilistico.

Come detto, anche il bracciale riprende quello storico a tre maglie, intercambiabile con un cinturino in pelle oppure in caucciù traforato. La versione con la croce è completata da indici e sfere gold a gladio, e gli altri due modelli, con quadranti blu e nero, prevedono lancette Mercedes e indici geometrici luminescenti (numeri arabi interni ai quarti). Il movimento automatico è il calibro Sellita SW200, dotato di un’autonomia di 38 ore.