Una soluzione elegante come l'epoca in cui è nata

L’American 1921 di Vacheron Constantin è un modello lanciato 105 anni or sono, ed è l’emblema dello slancio creativo che, all’epoca, coinvolse le grandi Maison nell’affermazione del nascente segnatempo da polso, pronto al sorpasso sulle versioni da tasca. Oggi, la Casa ginevrina ne propone una moderna reinterpretazione, nell’ambito naturale della collezione Historiques.

Torniamo indietro, dunque, al 1919, quando l’estensione funzionale dell’orologio, semplicemente adattato al polso e non ai taschini, stimolò un’inesauribile creatività e Vacheron Constantin presentò dei modelli su cassa coussin, anse rettilinee, raccolte e saldate e quadrante ruotato di 45 gradi rispetto all’asse verticale: i piccoli secondi erano posizionati al 6 e la corona trovava posto sul lato destro della cassa. Due anni più tardi, la Maison produsse un’altra piccola serie, destinata al mercato americano, chiamata, per l’appunto, American 1921. Su tale modello, la rotazione del quadrante avveniva in senso antiorario (lo spostamento delle ore 12 veniva seguito, in senso diametralmente opposto, dai piccoli secondi dal 6 al 5), la corona era collocata sul vertice superiore sinistro, i numeri arabi non erano luminescenti, ma dipinti su fondo smaltato bianco e le lancette Poires Stuart nere si coordinavano con essi.

Potendo leggere l’ora a colpo d’occhio senza dover staccare le mani dal volante, l’orologio era perfetto per il gentleman driver. L’interpretazione moderna dell’American 1921 è stata inserita nella collezione Historiques, nel 2008, da 40 mm, mentre la variante da 36,5 mm, ormai da considerare unisex, ha visto la luce nel 2017. Le succitate varianti 2026, da 40 mm e 36,5 mm, si distinguono per il quadrante argentato grené, ruotato di 45 gradi in senso orario, con corona zigrinata e con cabochon appena accennato e personalizzato con la Croce di Malta sul vertice superiore destro; i piccoli secondi, trattati azurée e con scala a chemin de fer che riprende quella periferica della minuteria, sono posizionati a 90° dal succitato indice, presentando una direzione di lettura differente, rispetto alla tradizione. I numeri arabi Breguet e le sfere Poires Stuart in oro, rifiniti in blu, completano la grafica del quadrante. Impermeabile fino a 30 metri, il nuovo American 1921, attraverso il vetro zaffiro sul fondello, fissato da 8 viti, visualizza il movimento manuale di manifattura, calibro 4400 AS, insignito del Punzone di Ginevra, anch’esso ruotato di 45 gradi ma in senso antiorario - per allinearsi sulla collocazione della corona. Con uno spessore di 2,8 mm, consente alla cassa di mantenere proporzioni compatte: 7,41 mm per la versione da 36,5 mm o di 8,06 mm per quella da 40 mm. Dotato di un’autonomia di 65 ore, detto movimento opera a 28.800 alternanze/ora ed è rifinito, sui ponti, a Côtes de Genève. L’Historiques American 1921 si allaccia al polso grazie ad un cinturino in pelle di vitello blu scuro con patina fumé.