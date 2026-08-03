La creatività degli anni '60 informa il successo di oggi

Seiko Italia, da alcuni anni, sta crescendo in modo consistente. Ce lo conferma Filippo Nembrini, Managing Director della filiale: «L’intento è quello di mantenere il trend positivo in doppia cifra, come verificatosi nel primo trimestre del 2026. L’ampia forbice di prezzo sui cui ci muoviamo, ci favorisce, permettendoci anche d’incrementare le quantità da introdurre nei punti vendita. Per il futuro, comunque, vogliamo lavorare su di un prezzo medio leggermente più alto, per non aumentare ulteriormente le quantità sul mercato». E aggiunge: «Per supportare questa strategia, considerando che, dal 2021 abbiamo ridotto del 15% le porte, ottenendo sostanziali aumenti di fatturato, stiamo sviluppando verso l’alto il network esistente, facendo evolvere i Premium Retailer verso la categoria top Seiko Watch Salon, gli unici ad accogliere pezzi e collezioni di maggior pregio, serie limitate, predisposti con corner e spazi ampi dedicati. L’obiettivo è quello d’intercettare un target medio-alto/alto».

Risultati e prospettive così soddisfacenti sono sostenute, in particolare, da una collezione iconica, per Seiko, ossia la Prospex, fondata su diver professionali, aggiornata in funzione dell’attuale periodo estivo. A partire da uno dei diversi modelli celebrativi del 145° anniversario della fondazione della Casa giapponese (1881), ispirato dal design del primo subacqueo del brand, presentato nel 1965 e dal colore caratteristico, il Seiko Blue, creato negli anni ’60: realizzato in acciaio, da 40 mm (13 mm di spessore), con fondo e corona a vite, assicura un’impermeabilità di 30 atmosfere ed è prodotto in serie limitata a 4.000 pezzi. Animato dal calibro automatico 6R55 (72 ore d’autonomia), mostra il suddetto blu sull’inserto graduato della ghiera girevole unidirezionale e sulla sfera dei secondi a percorrere il quadrante argenté. Ecco, poi, due varianti a richiamare la partnership decennale con PADI, organizzazione impegnata nell’elevare gli standard della formazione subacquea, presente in 183 Paesi al mondo, con la quale Seiko promuove la sicurezza in immersione e la salvaguardia degli oceani. Il primo modello omaggia i 60 anni di PADI, in acciaio da 45 mm (13,2 mm di spessore), la cui cassa richiama un diver storico di Seiko, ossia il Turtle, dalla linea morbida e fluida su tratto coussin (edizione limitata a 8.000 pezzi), con corona al 4 e impermeabilità fino a 200 metri: automatico, day-date (calibro 4R36, 41 ore d’autonomia), esplicita il blu sull’anello in ceramica della lunetta girevole e sul quadrante definito da un motivo a globo. Il secondo, il Prospex Samurai PADI Special Edition, è in acciaio satinato da 41,7 mm, su cassa Samurai, connotata da spallette di protezione della corona, da anse tagliate angolari sugli sfacci delle estremità e da vetro Hardlex, impermeabile fino a 200 metri. Automatico, calibro 4R35 (41 ore di autonomia), prevede quadrante, a doppia finitura, e inserto della ghiera girevole, in verde smeraldo.