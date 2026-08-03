La ricerca dell'affidabilità attraversa il mare

Protagonista certo del periodo estivo, sarà il Seastar di Tissot, il cui nome evoca il concetto d’impermeabilità, che la Casa affrontò con convinzione dalla fine degli anni ’30, in virtù della collaborazione con un laboratorio svizzero di ricerca a Neuchâtel (ricordiamo il Camping del 1938 e l’Aquasport del 1939), per poi, negli anni ’40, premere decisamente l’acceleratore con la linea Five Star e, infine, trovare l’ulteriore definizione proprio nel Seastar, nome registrato nel 1952. Nel tempo, Tissot ha costantemente aggiornato le performance della collezione e, nel 2021, ne ha proposto l’espressione più avanzata, ossia il Seastar 2000 Professional, emblema di robustezza ed affidabilità. Certificato ISO 6425, impermeabile fino a 2.000 piedi, ossia 600 metri (pressione di 60 atmosfere), propone, nelle ultime versioni, a conferma di quanto detto, una cassa in acciaio da 44 mm (prevista anche PVD nero), con valvola per l’elio al 9 (permette agli atomi di questo gas nobile di fuoriuscire in sicurezza dalla cassa, durante la decompressione, in fase di risalita), dalla linea compatta, ma filante, satinata con sfacci lucidi e sostanziose spallette a sezione trapezoidale, a protezione della corona a vite, incisa e personalizzata con la T; a completare la struttura, ecco la ghiera girevole unidirezionale con inserto graduato in ceramica, vetro zaffiro bombato e fondello a vista (sempre integrato da vetro zaffiro) chiuso a vite. Questo permette di visualizzare il calibro automatico ETA C07.111 (Powermatic 80), con massa oscillante incisa al laser con motivo ad onde, spirale in Nivachron dalla notevole resistenza al magnetismo - e autonomia di 80 ore. Caratteristici i quadranti con datario a finestrella al 6, in cui viene ripreso lo stesso decoro marinaro del rotore, nelle cromie del blu, dell’arancione e del grigio scuro, con dissimulati effetti fumé, percorsi da sfere a bastone ed indici geometrici applicati e luminescenti. Il tutto è completato dal bracciale (nuova chiusura da immersione con blocco di sicurezza), intercambiabile con il cinturino in caucciù, in stile tropic.