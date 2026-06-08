Obesità e dieta: la vera emergenza cardiovascolare. Il Safe Hearts Plan dell’UE

Mentre la Commissione presenta con enfasi il “Safe Hearts Plan” (dicembre 2025), la realtà clinica quotidiana racconta una storia che chiede prudenza. Secondo i dati Eurostat 2022, il 50% degli adulti europei di 16 anni e più è in sovrappeso, con percentuali che superano il 60% in diversi Paesi. L’obesità infantile è altrettanto allarmante: secondo il rapporto COSI dell’OMS Europa, 1 bambino su 4 tra i 7 e i 9 anni è in sovrappeso o obeso, e 1 su 10 (11%) è gravemente obeso, con i maschi più colpiti delle femmine. Queste cifre consolidano un rischio cardiovascolare che si manifesta già nell’età adulta precoce.

La principale causa di malattia cardiovascolare oggi è la dieta sbagliata. Zuccheri aggiunti, cibi ultra-processati, bevande zuccherine e abuso di alcol rappresentano il motore di ipertensione, dislipidemia, steatosi epatica e diabete di tipo 2. L’OMS stima che il consumo di alcol sia responsabile di oltre 2,6 milioni di morti all’anno a livello globale, con un impatto particolarmente pesante in Europa.

La scienza è inequivocabile. Lo studio PREDIMED ha dimostrato che la dieta mediterranea tradizionale (ricca di verdura, frutta, olio extravergine di oliva, legumi, pesce, noci e cereali integrali), integrata con olio d’oliva o frutta secca, riduce del 30% gli eventi cardiovascolari maggiori rispetto a una dieta di controllo a basso contenuto di grassi. Eppure, cosa fa concretamente l’Unione Europea? Presenta piani dal nome rassicurante e si limita a vaghe intenzioni. Nessuna riforma incisiva della Politica Agricola Comune per favorire prodotti freschi rispetto agli ultra-processati. Nessuna campagna capillare di educazione alimentare nelle scuole con risultati misurabili. Nessuna incentivazione fiscale strutturale per alimenti minimamente processati.

Al contrario, l’approccio dominante resta quello regolatorio-proibizionista: nuove etichettature punitive, tasse selettive su nutrienti, restrizioni pubblicitarie. Un modello che non ha mai risolto il problema quando manca un’alternativa concreta, accessibile ed economicamente vantaggiosa. L’obesità non si combatte con divieti calati dall’alto, ma con un cambiamento culturale profondo. Servono scuole che insegnino davvero a cucinare e a riconoscere la qualità degli alimenti, mense scolastiche e aziendali che privilegino la vera dieta mediterranea invece di merendine industriali, politiche fiscali che riducano l’IVA su verdura, frutta e legumi freschi e campagne di comunicazione basate su evidenze scientifiche, non su ideologia.

Come medico chirurgo con decennale esperienza, vedo ogni giorno le conseguenze di questa inerzia: pazienti di 45 anni già rivascolarizzati, adolescenti con fegato grasso e ipertensione, donne con scompenso cardiaco precoce. La prevenzione primaria attraverso l’alimentazione rimane l’intervento più efficace e costo-efficace. L’Europa deve smettere di inseguire regolamentazioni o atti simbolici e affrontare il nodo centrale: la dieta è il principale determinante modificabile della salute cardiovascolare. Senza un cambio di rotta radicale – educazione, incentivi economici positivi e accessibilità alla buona alimentazione – il “Safe Hearts Plan” rischia di rimanere l’ennesimo documento destinato alla polvere, mentre le cardiologie continuano a riempirsi di malati evitabili. È tempo di scelte coraggiose, non di nuovi divieti. La salute dei cittadini europei, soprattutto dei più giovani, non può più attendere.

L’obesità non è più soltanto una questione individuale o estetica: è una delle principali emergenze cardiovascolari del nostro tempo. L’aumento di diabete, ipertensione, infarti e ictus dimostra quanto un’alimentazione scorretta e la sedentarietà incidano sulla salute pubblica e sulla sostenibilità dei sistemi sanitari europei.



In questo scenario, il Safe Hearts Plan dell’Unione Europea rappresenta un passaggio fondamentale: spostare l’attenzione dalla cura alla prevenzione, promuovendo educazione alimentare, diagnosi precoce e stili di vita sani come strumenti concreti per ridurre il rischio cardiovascolare.



La vera sfida dei prossimi anni sarà trasformare queste strategie in abitudini quotidiane, coinvolgendo istituzioni, medici, scuole e cittadini. Perché proteggere il cuore significa, prima di tutto, ripensare il nostro rapporto con il cibo, la salute e la prevenzione.

L’Accademia Internazionale della Dieta Mediterranea di Nicotera, territorio in cui si sono svolti gli studi pilota e pionieristici sull’efficacia della dieta mediterranea nella prevenzione di infarti e malattie cardiovascolari in genere, insieme al suo Comitato Scientifico, non ha mai smesso di sottolineare l’importanza della prevenzione da applicare sin dalla nascita, quale strumento fondamentale per una significativa riduzione della morbilità e della mortalità in tutte le età.La Dieta Mediterranea non è soltanto un modello alimentare, ma uno stile di vita che non conosce confini!