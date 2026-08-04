Farro, il cereale estivo dal potere antinfiammatorio

Il farro è il cereale protagonista di molte ricette fresche da gustare durante la stagione estiva.

Risulta molto versatile e tanto utilizzato per preparare insalate salutari da portare con sé per il pranzo in spiaggia o per un pic- nic all’aria aperta. È molto amato dagli estimatori della schiscetta perché consente di preparare piatti gustosi, leggeri e completi da portare con sé anche per la pausa pranzo in ufficio. Si mixa alla perfezione con verdure, ortaggi di stagione e legumi.

Fonte di proteine e ricco di sali minerali preziosi per contrastare la spossatezza e l’inappetenza legate al caldo torrido e afoso. I suoi chicchi si ricavano da una pianta erbacea chiamata Triticum Dicoccum e che fa parte della famiglia delle Graminacee.

È una grande riserva di antiossidanti e contiene molte fibre che favoriscono il regolare funzionamento dell’intestino. Per il suo basso indice glicemico è consigliato a chi soffre di diabete. Apporta poche calorie però vanta un grande effetto saziante. Contenendo glutine non è indicato per chi soffre di celiachia.

Ecco cinque motivi che vi convinceranno a mangiare più farro durante la stagione estiva e non solo.

Azione antinfiammatoria

Ricco di polifenoli, carotenoidi e selenio combatte le infiammazioni croniche. Inoltre è fonte di vitamina B2 che contrasta la formazione dei radicali liberi proteggendo le cellule dagli effetti dello stress ossidativo

Regolarizza la funzione intestinale

Il suo contenuto elevato di fibre, sia solubili che insolubili, aiutano l’organismo a disintossicarsi dalle tossine e dalle scorie in eccesso. Consumato con i legumi svolge un’azione prebiotica da non sottovalutare contribuendo a rinforzare il microbiota intestinale. Previene inoltre stipsi e stitichezza cronica.

Rimedio contro la stanchezza fisica e mentale

Fonte di magnesio e potassio, Sali minerali che costituiscono un valido aiuto per ritrovare energia nei periodi di caldo o di maggiore spossatezza. Benefico per il sistema nervoso perché aiuta a contrastare gli stati di ansia e stress cronico. Contiene vitamina B12 che aiuta a ridurre gli attacchi di emicrania Perfetto per contrastare i crampi muscolari associati alla carenza di magnesio.

Alleato della salute del cuore

Privo di colesterolo aiuta a ridurre i livelli di quello cattivo nel sangue che tende ad ostruire le arterie ed è responsabile di molte malattie cardiocircolatorie come aterosclerosi e ictus.

Aiuta a dimagrire

Dona un senso di sazietà immediato grazie alla quantità elevata di fibre in esso contenuto. Previene il sovrappeso e l’obesità. È utilizzato in molte diete finalizzate al dimagrimento perché apporta poche calorie, ossia circa 170 calorie per circa 50 grammi.