Londra-New York in meno di 4 ore: come funziona l’aereo supersonico della Nasa

La rivoluzione del trasporto aereo arriverà molto presto. Infatti, l’aereo da ricerca supersonico “silenzioso” X-59 della Nasa si sta preparando per alcuni dei suoi voli più importanti. Tra pochi giorni, l'X-plane comincerà una nuova serie di voli di prova tra cui il primo volo ad una velocità superiore a quella del suono e altri obiettivi cruciali per la missione.

Le caratteristiche del bolide dei cieli

Dopo mesi in cui sono stati effettuati numerosi test, il team dell'X-59 ha esaminato i progressi compiuti a fine maggio e guarda con fiducia ai prossimi obiettivi tra cui altitudini più elevate e maggiori velocità. In questo modo gli ingegneri potranno valutare il comportamento dell'X-59 nelle condizioni operative richieste per la “missione Quest” della Nasa, il cui obiettivo sarà quello di raccogliere preziose informazioni sul volo supersonico silenzioso.

Gli sviluppatori prevedono che l’X-59 riuscirà a volare a più di 1010 km/h e un'altitudine stimata in 13 mila metri durante una serie di voli di prova all'inizio di giugno. Successivamente, arriverà anche un volo in "condizioni operative" nel corso del quale sarà toccato Mach 1,4 (1.490 km/h) a circa 16.700 metri di altitudine.

La “modalità silenziosa”

L’X-59 potrà volare al di sopra delle città in modalità silenziosa a differenza del passato quando la rottura della barriera del suono rappresentava un enorme problema per l’impatto acustico. In questo senso, infatti, l’X-59 riuscirà a generare rumori a bassa frequenza, ovattati, privi di un bordo netto o di un suono squillante (si chiama “quiet thumph”).

Distanze “dimezzate”

Se i test ulteriori daranno i risultati sperati, si potrà viaggiare tra grandi città con tempi dimezzati: da Londra a New York, ad esempio, si potranno impiegare circa 3 ore e 45 minuti invece delle 7-8 ore che si impiegano mediamente con i tradizionali aerei di linea. "Il prossimo passo sarà il primo volo supersonico di questo velivolo unico nel suo genere", ha dichiarato Cathy Bahm, responsabile del progetto Low Boom Flight Demonstrator della Nasa. "Ci stiamo avvicinando al punto di prova delle condizioni di missione per cui l'X-59 è stato progettato.

L'X-59 ha completato i primi voli di prova ad alta quota e a velocità prossime a quelle supersoniche, aprendo la strada a ulteriori voli incentrati sul suo intero raggio d'azione. Questi voli più recenti, a quote inferiori e a velocità ridotte, stanno contribuendo a confermare le prestazioni dell'X-plane in un'ampia gamma di condizioni, incluso il volo sia con il carrello di atterraggio retratto che esteso.

"La nostra priorità era quella di raggiungere la massima altitudine e velocità possibile nel minor tempo possibile per consentire al team di esaminare la porzione a maggior rischio dell'inviluppo di volo, per poi procedere con la regione a quote

e velocità inferiori mentre il team analizzava i risultati", ha dichiarato Cathy Bahm, responsabile del progetto Low Boom Flight Demonstrator presso l'Armstrong Flight Research Center della NASA a Edwards, in California.