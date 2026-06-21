Taiwan a Okinawa: così agiscono gli strani network criminali ombra della Cina

Tutto, o quasi, passa da Okinawa. L’isola giapponese situata a pochi chilometri da Taiwan si sarebbe trasformata nell’epicentro di ambigue attività svolte da reti informali che intrecciano criminalità organizzata, associazionismo e interessi politici. Un’inchiesta pubblicata in Giappone nelle scorse settimane ha rilanciato l’ipotesi che la Cina starebbe utilizzando questi gruppi criminali con origini a Taipei e dintorni come canali indiretti per ampliare la propria influenza sull’arcipelago delle Ryukyu. Ecco che cosa sappiamo.

I network criminali ombra a Okinawa

Al centro delle accuse vi sono organizzazioni che, pur operando ai margini della legalità, disporrebbero di una fitta rete di relazioni internazionali e di legami storici con antiche società segrete cinesi. Lo ha spiegato in un lungo approfondimento la testata The Diplomat, secondo cui una delle organizzazioni più citate in questo contesto è la Bamboo Union, storica triade taiwanese il cui leader spirituale, Chang An lo, è da tempo una figura controversa nella politica dell’isola.

Per comprendere però meglio di cosa stiamo parlando, è necessario risalire alle origini dell’Hongmen, una confraternita che secondo la tradizione deriverebbe dalla Tiandihui, società segreta nata durante la resistenza contro la dinastia Qing. Nel corso dei secoli queste strutture hanno sviluppato reti transnazionali capaci di sopravvivere a rivoluzioni, guerre civili e cambiamenti di regime.

Arriviamo adesso al quasi presente. Diversi analisti sostengono che il Partito comunista cinese avrebbe progressivamente costruito rapporti con segmenti di queste organizzazioni, sfruttandone la capacità di muoversi in ambienti difficilmente penetrabili dalle istituzioni. Negli ultimi anni tali reti sarebbero state coinvolte anche nella promozione di narrative favorevoli a Pechino a Okinawa, compresa la valorizzazione di movimenti che sostengono una maggiore autonomia o addirittura l’indipendenza delle Ryukyu. Le accuse comprendono presunti contatti tra esponenti della criminalità organizzata locale e soggetti collegati a gruppi Hongmen, con l’obiettivo di creare canali di influenza politica e sociale difficili da ricondurre direttamente allo Stato cinese.

Un canale indiretto di influenza?

Certo, molte di queste indiscrezioni si basano su fonti investigative e non hanno trovato conferme definitive da parte delle autorità, ma il fenomeno viene osservato con crescente attenzione dai servizi di sicurezza.

La questione, in ogni caso, va oltre il caso di Okinawa. Pare infatti che la Cina avrebbe affinato nel tempo una strategia basata sull’utilizzo di attori non statali per sostenere i propri interessi all’estero. In questo scenario ipotetico, gruppi criminali, associazioni culturali, reti economiche e organizzazioni della diaspora possono diventare strumenti utili per raccogliere informazioni, esercitare pressioni o favorire determinate iniziative politiche.

Negli Stati Uniti c’è addirittura chi ha collegato organizzazioni criminali di matrice cinese a traffici illeciti internazionali e operazioni di riciclaggio, lasciando intendere che i confini tra attività criminale e influenza (geo)politica possono

risultare sfumati. Gli esperti invitano comunque alla cautela, ricordando che non tutte le organizzazioni riconducibili alle tradizioni Hongmen o alle comunità cinesi all’estero possono essere considerate vicine a Pechino.