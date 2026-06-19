Gli Usa spostano le navi nell'Indo-Pacifico: cosa c'è dietro la mossa di Trump

Gli Stati Uniti stanno riportando parte delle proprie forze navali nell’Indo-Pacifico dopo trascorso gli ultimi mesi concentrati sulla crisi in Iran. La mossa di Washington arriva quando il conflitto in Medio Oriente sembra avviarsi verso una fase meno intensa e coincide con una serie di segnali che indicano la volontà dell’amministrazione Trump di riaffermare la presenza americana nella regione asiatica. Al centro della manovra c’è il ritorno di unità navali considerate essenziali per la deterrenza nel Pacifico occidentale, un’area che gli Usa considerano strategica per contenere l’espansione della Cina.

Il Pacifico di nuovo nel mirino degli Usa

Secondo quanto riportato dal South China Morning Post, una delle mosse più significative riguarda il gruppo anfibio guidato dalla USS Boxer, inizialmente destinato al Medio Oriente e successivamente reindirizzato verso il Mar Cinese Meridionale. La nave d’assalto anfibio, accompagnata dalla USS Portland, è entrata nell’area operativa della Settima Flotta statunitense all’inizio di giugno.

Le immagini satellitari diffuse negli ultimi giorni mostrano l’unità in navigazione nel settore nord-orientale del Mar Cinese Meridionale, dove si è unita al gruppo d’attacco della portaerei USS George Washington. A bordo della Boxer si trovano caccia stealth F-35B, convertiplani MV-22 Osprey e l’11esima Marine Expeditionary Unit, una forza composta da oltre duemila militari tra marines e marinai.

Gli analisti hanno pochi dubbi: il trasferimento rappresenta un messaggio diretto agli alleati regionali, preoccupati dal temporaneo spostamento di risorse americane verso il Golfo Persico. Negli ultimi mesi, infatti, il gruppo anfibio USS Tripoli, basato a Sasebo in Giappone e considerato uno dei principali asset navali statunitensi nel Pacifico, era stato impiegato nelle operazioni collegate alla crisi iraniana. E l’assenza di alcune delle principali unità navali americane aveva alimentato dubbi sulla capacità di Washington di mantenere una presenza costante in Asia orientale.

MizarVision reports multi-source tracking of the U.S. Navy’s USS Boxer LHD-4 amphibious assault ship group operating in the South China Sea.



The tracked movement shows activity from approx. 3.8115°N, 105.2049°E to 4.9139°N, 106.4559°E on June 15, placing the group between the… pic.twitter.com/aHrf3d6EbB — MizarVision Watcher (@MizarVision) June 15, 2026

Contenere la Cina

Dietro il ritorno delle navi da guerra statunitensi nel Pacifico c’è la volontà esplicita di contenere la Cina, considerata la principale concorrente Usa nel lungo periodo, sia sul piano economico sia su quello militare. Per questo motivo il ridispiegamento delle forze navali viene interpretato come un segnale politico indirizzato anche a Pechino.

Nel frattempo, il Dipartimento della Difesa ha effettuato un cambiamento emblematico: il comando militare noto negli ultimi anni come Indo-Pacific Command è tornato ufficialmente alla denominazione di Pacific Command. Pur mantenendo la stessa area geografica di responsabilità, che si estende dalla costa occidentale americana fino al confine occidentale dell’India, il cambio di nome mette nuovamente l’accento sul Pacifico come teatro prioritario.

Il Pentagono ha spiegato che la denominazione storica richiama decenni di cooperazione militare e alleanze regionali, dalla guerra di Corea a quella del Vietnam.

Non sono stati annunciati cambiamenti operativi immediati, ma il messaggio appare chiaro: con la crisi iraniana in fase di ridimensionamento, l’attenzione strategica degli Stati Uniti torna a concentrarsi sull’e sul confronto con la Cina.