Occhio al bollo auto: cosa cambia adesso

Un’altra scadenza alleggerirà le tasche degli italiani in questa estate che si preannuncia calda, e non solo dal punto di vista meteorologico. In questo caso parliamo del bollo auto, la tassa automobilistica che, come è noto, è da versare entro la fine del mese successivo a quello dello scadenza.

Ma all’orizzonte si profilano alcune interessanti novità che, se approvate, potrebbero rallegrare tutti coloro che posseggono un’auto o una moto. La prima, su scala nazionale, riguarda il Superbollo, ossia la tassa aggiuntiva al bollo auto, prevista per determinate categorie di veicoli. Questa sovra-tassa è stata introdotta nel 2011 nella misura di 10 euro per ogni KW in più oltre i 225 KW. Poi il governo Monti introdusse una doppia stangata: fu, infatti, abbassata a 185 KW la soglia di applicazione del Superbollo e contemporaneamente salì a 20 euro il costo di ogni KW aggiuntivo oltre la soglia indicata. Una batosta per molti cittadini. Ma ora è possibile una svolta. Perché a 10 anni dalla sua introduzione è possibile che la sovratassa venga cancellata.

La proposta è stata avanzata dalla deputata Manuela Gagliardi, ex Forza Italia e ora nel Gruppo Misto. La parlamentare ha spiegato che la richiesta di cancellare il Superbollo serve per favorire una ripresa del settore delle auto di lusso. Al momento non vi è nulla di definitivo. Ma la possibilità che la tanto non amata sovratassa venga eliminata esiste. Le Commissioni Finanze di Camera e Senato sono al lavoro e stanno ragionando sui micro tributi sia territoriali che erariali che, come si legge nella bozza del documento, hanno costi gestionali elevati e contribuiscono alla complessità del sistema.

Quella legata al Superbollo non è l’unica misura di cui si parla. Perché, come ricorda Trend-online, ci sono altri provvedimenti in arrivo a livello regionale che potrebbero far felici molti cittadini. Uno riguarda la Puglia, dove lo scorso aprile 3 consiglieri regionali di Fi hanno presentato una mozione per impegnare la Giunta ad avviare tutte le procedure necessarie alla sospensione del pagamento del bollo auto di quest’anno. La questione, però è ancora ferma, tanto che il consigliere Giandiego Gatta, uno dei firmatari, ha reso pubblico che non è ancora stata affrontata la questione dal Consiglio regionale forse perché "Emiliano e la sua maggioranza hanno altre priorità e non condividono la bontà della proposta”.