Bonus e agevolazioni fiscali per le imprese: ecco chi può richiederli

Imprese di autotrasporto, agenzie di viaggio ed edicole. Sono queste le imprese che nel mese di settembre potranno chiedere l'accesso a bonus, detrazioni o agevolazioni fiscali che il governo ha messo in campo.

Si tratta di una vera e propria "boccata d'ossigeno" per queste categorie del comparto produttivo, soprattutto se si considera l'aumento dei costi che le aziende si stanno trovando a dover fronteggiare a causa del caro energie che rischia di mettere in seria difficoltà numerose categorie di impresa.

Si inizia con il bonus carburante per gli autotrasportatori, che potranno effettuare domanda a partire dal 12 settembre sull'apposita piattaforma messa a disposizione dal ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Si tratta di un credito di imposta sui costi dei carburanti per le imprese che il governo ha introdotto per contrastare gli effetti del prezzo del gasolio degli ultimi mesi, per effetto della guerra in Ucraina, e di cui questo comparto sta risentendo moltissimo.

A beneficiarne possono essere le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia e che svolgono attività di trasporto merci per conto terzi.

Accedendo al contributo si potrà richiedere il credito per il 28% delle spese avute nel primo trimestre 2022 ai fini dell’acquisto di gasolio per i veicoli di categoria Euro 5 o superiore. Logicamente occorre dimostrare le spese effettivamente sostenute con apposita documentazione.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre tipologie di detrazioni ma per accedere si hanno 30 giorni di tempo a partire dal 12 settembre e sino ad esaurimento fondi (quindi vale l'ordine cronologico delle richieste) che, per decreto, è fissato nel limite complessivo di spesa pari a euro 496.945mila di euro.

SI tratta di un esonero contributivo totale quello rivolto ai privati di agenzie viaggi e tour operator; nello specifico vi è uno sgravio contributivo totale (esclusi i premi e contributi dovuti all'Inail), per un periodo totale pari a 5 mesi, destinato alle imprese attive nel settore.

Per accedere alla detrazione, come spiegato dalla circolare INPS 89/2022 si deve rientrare tra i codici ATECO 2007 della divisione 79 e riguarderà il periodo aprile-agosto 2022 anche se l'esonero potrà essere utilizzato sino al 31 dicembre 2022.

Infine, entro il 30 settembre 2022 si potrà richiedere l'accesso al Bonus edicole, cioè un credito d’imposta riservato agli esercenti di attività commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

Nello specifico la misura riguarda gli importi che sono stati pagati nell’anno precedente quello della domanda di accesso all’agevolazione tra cui:

Il canone di locazione al netto dell'Iva

l'Imposta municipale unica (Imu)

la Tassa sui rifiuti (Tari)

Il Canone per l’occupazione di suolo pubblico (Cosap)

Tassa per i servizi indivisibili (Tasi)

Il credito può riguardare anche:

il costo dei servizi di consegna

energia elettrica

servizi telefonici e di connessione alla rete

Pos, registratori di cassa o registratori telematici

Le domande, che possono avere un ammontare massimo di 4mila euro per ciascun esercente, devono essere presentate al Dipartimento per l’informazione e l’editoria accedendo al portale impresainungiorno.gov.it.