Eni ha già individuato il partner per Enilive

Il Cane a sei zampe prosegue a marce spedite il percorso di valorizzazione dei suoi asset. Dopo aver concluso nei mesi scorsi la cessione di una quota di Plenitude, il prossimo obiettivo è la chiusura della cessione di una minoranza di Enilive, probabilmente già entro fine 2024.

«Il nostro obiettivo è di chiudere la cessione di una quota di Enilive, con lo stesso approccio di Plenitude, entro la fine di quest'anno», sono state le parole di Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, intervenuto all'evento per i 50 anni del Giornale presso gli IBM Studios di Milano. Descalzi non si è sbottonato ulteriormente, rimarcando che le discussioni sono in corso e non è possibile fare nomi di chi potrebbe entrare nell'azionariato.

L'intenzione del colosso oil&gas è quella di cedere una quota di minoranza della società dedicata ai prodotti e servizi per la mobilità. Negli scorsi mesi alcuni rumor avevano anticipato la possibilità che il closing della cessione di quote di Enilive e dell'unità di bioplastica Novamont arrivassero entrambe entro l'anno, per un corrispettivo complessivo di 1,3 miliardi di euro.

L'operazione Plenitude, perfezionata lo scorso marzo, ha visto l'ingresso di Eip nel capitale sociale della controllata di Eni dedicata alle energie alternative attraverso un aumento di capitale di 588 milioni per circa il 7,6% del capitale sociale (per un enterprise value di oltre 10 miliardi di euro).

I dossier aperti in casa Eni sono molteplici. Settimana scorsa lo stesso Descalzi si era limitato a un laconico «no comment» sulla possibile cessione di una partecipazione delle attività upstream in Costa d'Avorio.

Sull'Africa il top manager di Eni ha aggiunto ieri che «è strategica ed è una opportunità per l'Europa, è il nostro destino e dobbiamo capirlo adesso, forse siamo già in ritardo. Se vogliamo che sia un interlocutore dobbiamo aiutarlo a crescere per poter esser come noi».

In Piazza Affari il titolo Eni ha chiuso ieri le contrattazioni in area 14,12 euro, segnando un progresso dell'1,35 percento.