Il futuro è diventato oggi durante il lockdown: ecco perché il Nasdaq volerà ancora

Capisco che magari non è un fattore celebre perché non è particolarmente sexy ma il mortgage rate degli USA (ovvero il tasso a cui si stipulano i mutui a 30 anni) venerdì scorso è sceso a 2.98% che è il minimo degli ultimi 50 anni, ovvero da quando si tiene questa statistica. E questo fa sì che il mercato immobiliare negli USA stia per il momento galleggiando allegramente tanto che i problemi sono diversi e in particolare che i compratori di case non vogliono contatti con gli agenti immobiliari e con i venditori e quindi non vogliono fare il giro delle visite di persona ma via Zoom o altri strumenti a distanza. Se lo aveste letto in un romanzo di fantascienza avreste pensato che non sarebbe mai potuto avvenire ed invece eccolo qui. Siamo nell’era del Coronavirus e quello che era impensabile è realtà e quello che era realtà è diventato impensabile.

Quello che di sicuro continueremo a vedere è il rialzo delle azioni e soprattutto di quelle Nasdaq. Il contante ora è diventato “eccessivo” in un mondo dove le presse delle Banche Centrali sono in azione da mesi ed i tassi di interesse sono scomparsi dai manuali di economia. Mi dicono che ci sono istituti bancari in Italia che offrono mutui a 0.60% tasso fisso finito come dire prendete i soldi che tanto non li restituirete mai. Questa è la realtà. Se fate un mutuo ora è come dire vi prestiamo i tassi a zero con implicitamente il ragionamento che tanto alla fine non li restituirete tutti. Ed il perché è presto detto: impensabile ed impossibile che questa situazione si protragga per i prossimi 30 anni e quindi succederà un giorno che i tassi saliranno prima all’1% e poi al 2% e poi avanti fino magari a quel +18% a cui si trovavano i mortgage rate nel 1989. Domanda: se voi avete un mutuo a +0.60% tasso fisso da 10 anni a questa parte quanto ci rimette la banca se i tassi di oggi sono +18% ? O meglio se voi non li avete spesi e li investite al +18% e ci ripagate il mutuo a +0.6% quanto ci guadagnate ? Perché se uno ci guadagna qualcun altro ci perde, così funziona il gioco.

Questo discorso ovviamente non vuole spingere l’incauto lettore a comprare domani una villetta a Viareggio con soldi presi a prestito ma testimonia senza giri di parole come ci troviamo di fronte ad una situazione che passerà alla storia dell’economia e che noi racconteremo ai nostri nipoti come i nostri padri ci raccontavano della crisi del Canale di Suez o del boom economico degli anni ’50.

Una situazione in cui ognuno di noi può dire ciò che meglio pensa opportuno anche le cose che a prima vista possano sembrare strampalate. E questo lungo pistolotto fa da anticamera a quello che da diverso tempo sosteniamo: più la pandemia aggredisce le economie intorno al mondo e soprattutto quella USA più assisteremo alla prosecuzione del rialzo del Nasdaq e delle azioni in genere.

Diciamoci francamente che il Coronavirus ha semplicemente accelerato il passo di un cambiamento epocale che spesso faticava ad emergere per una semplice ragione: la tecnologia viaggia più veloce di noi umani e per il famoso effetto lock in noi umani continuiamo a comportarci come ieri e non come invece sarà domani.

Faccio un esempio per tutti, un esempio doloroso che noi giornalisti facciamo fatica ad accettare: il modo di fare informazione esce completamente stravolto dalla crisi del coronavirus. Fine, game over. Leggevo una statistica terrificante: i giornali quotidiani su carta hanno perso il 50% di copie negli ultimi 4 anni mentre quelli on line hanno aumentato del +24%. Ma i conti come evidente non tornano: l’informazione viaggia su Facebook e Twitter e in molti si sono semplicemente stancati di andare in edicola ogni giorno.

"È finita – dice la mia edicolante – inutile raccontarsela: dopo il coronavirus sono tornati in edicola sono gli over 60 e io che ho 40 anni che faccio ? Penso davvero di andare in pensione tra 30 anni mantenuta da altri pensionati oggi solo over 60?".

Le edicole scompaiono a vista d’occhio e il nuovo modo di fare informazione avanza in maniera terrificante tra post e tweet … il Covid in 3 mesi ha seppellito un intero settore dell’economia.

E il Nasdaq che scommette sul futuro semplicemente vola.

Francamente si dovrebbe comprare tutto della serie se non sai cosa fare compra a caso una azione sul Nasdaq che inizia o contiene "bio" oppure "vaccines" e vedrai che tempo un mese hai raddoppiato.

A volte fatico pure io a capire cosa facciano queste azioni in un caravanserraglio di attività futuristiche e spesso improbabili … ma come ho detto prima ormai il futuristico è diventato presente.

Segnaliamo 3 azioni boombastiche proprio dal Nasdaq … tutte legate al Coronavirus: