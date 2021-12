Al via i saldi invernali: ecco quali sono le date

Ancora pochi giorni e ci sarà il via ai tanto attesi saldi invernali, un'ottima opportunità di fare acquisti anche con prezzi dimezzati. Le due Regioni che faranno da apripista sono Basilicata e Sicilia con sconti già dal 2 gennaio 2022, seguirà la Valle d'Aosta a partire dal 3 gennaio.

I saldi nelle varie Regioni

Il grosso degli sconti, però, inizierà da mercoledì 5 gennaio: dall'Abruzzo al Veneto, in rigoroso ordine alfabetico, si potranno acquistare capi d'abbigliamento e oggetistica con sconti dal 10% fino anche al 60-70% in base alla tipologia di negozio e alla politica che deciderà di adottare l'esercente. Anche qui, le date di chiusura dei saldi saranno le stesse per la maggior parte delle Regioni ma non tutte uguali: ad esempio, infatti, la Sicilia sarà l'ultima ad abbandonare le agevolazioni decretando fine ai saldi il 15 marzo. Al contrario, il Lazio sarà la prima a chiudere avendo stabilito la data di martedì 15 febbraio. In mezzo, c'è la "forbice" di tutte le altre Regioni comprese in questo mese invernale.

Cosa cambia per i Comuni di montagna

Meritano una menzione speciale le località turistiche dell'Alto Adige: infatti, come riportato da Federazione moda Italia, i saldi invernali prenderanno il via a partire da sabato 8 gennaio per terminare sabato 5 febbraio 2022 ma, nei Comuni turistici, ci sarà un calendario molto diverso dal momento che gli sconti prenderanno il via sabato 5 marzo per terminare sabato 2 aprile 2022.

Saldi anticipati per i clienti

Anche se la data ufficiale è quella del 5 gennaio, la catena di grandi magazzini La Rinascente ha fatto sapere ai propri clienti, tramite la pagina social, che a Milano gli sconti sono iniziati il 26 dicembre e fino al 4 gennaio, i possessori della carta fedeltà, potranno usufruire di sconti fino al 50%. Il motivo per cui, quasi tutta Italia è uniformata allo stesso giorno per la partenza dei saldi lo spiega al Corriere della Sera Gabriel Meghnagi, presidente Reti associative Confcommercio, che spiega come sia assolutamente fondamentale " altrimenti i grandi gruppi 'mangerebbero' i piccoli esercenti. Non sono, però, d’accordo sul fatto che la data di riferimento sia il giorno prima dell’Epifania, non ha senso. I saldi dovrebbero partire il 27 dicembre perché, per il diritto al riposo, a Santo Stefano io lascerei tutti i negozi chiusi ", spiega.

La sua idea è relativa anche a quanto accade in alcuni Paesi europei come Francia, Spagna, Germania e Inghilterra. " Non capisco l’ostinazione italiana: ieri, passeggiando per il centro, soltanto in corso Buenos Aires, 30 esercizi commerciali su 260 erano aperti e affollati. Ancora più fuori luogo è sicuramente la data dei saldi estivi programmata nel mese di luglio, sarebbe molto più logico anticiparla almeno alla metà di giugno ".

"Nuovo vigore al commercio"