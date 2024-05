Iren, il dopo-Signorini verrà deciso a giugno

«L'assemblea dei soci a giugno potrebbe nominare un nuovo amministratore delegato». Così ha risposto ieri il presidente esecutivo di Iren, Luca Dal Fabbro (in foto), agli analisti finanziari che chiedevano conto delle prossime mosse della multiutility dopo l'arresto di Paolo Emilio Signorini nell'inchiesta della Procura di Genova. La società ha rafforzato l'audit indipendente per appurare eventuali ombre nei comportamenti dell'ex ad. Il cda, lo scorso 7 maggio, aveva sospeso le deleghe di Signorini per affidarle al presidente e vice presidente. «I reati che gli vengono contestati non sono in relazione a Iren», che è «parte lesa dal punto di vista dell'immagine». Quanto alla strategia aziendale, Dal Fabbro ha riferito che non sarà necessario aspettare il nuovo ad per aggiornare il piano industriale: «L'azienda non può permettersi start and stop. Noi andiamo avanti» e quindi «le cose proseguiranno come se non fosse successo nulla». L'aggiornamento del Piano sarà quindi presentato il prossimo 24 giugno.

Ieri, intanto, il gruppo ha presentato i suoi conti trimestrali con un utile di 122 milioni di euro, in calo del 10% dallo stesso periodo del 2023.

La decrescita, afferma una nota, è temporanea e imputabile all'incremento del peso delle tasse che lo scorso anno era significativamente inferiore, per effetto della non imponibilità dei crediti di imposta per il contrasto dei costi dell'energia delle imprese. Il risultato ante imposte è invece in linea con quello dello scorso anno. Tra gli altri dati, i ricavi si attestano a 1,56 miliardi in diminuzione del 22,4%, mentre il margine operativo lordo è salito del 4% a 383 milioni.

La società ha deciso di alzare le stime per il 2024, «prevedendo una crescita sia a livello di ebitda sia di utile netto del 4% rispetto al 2023».