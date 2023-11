Keller Williams entra nel settore Luxury

Keller Williams, il piú grande gruppo di intermediazione immobiliare al mondo per fatturato, numero di compravendite e numero di associati (oltre 200 mila), dopo essere approdato in Italia nel 2020 e aver aperto i primi tre uffici in Italia (Roma, Milano e Genova) ha inaugurato la Divisione Luxury per l'intermediazione immobiliare di alto livello. A dirigere la divisione, si legge in una nota diffusa dalla società, è stato chiamato Angelo Savioli (nella foto).

Il modello Keller Williams prevede l'apertura di Market Center, veri e propri uffici centrali nel modello degli studi legali americani, in cui far confluire oltre 100 associati ciascuno. Questo modello sta riscuotendo un enorme successo in tutta Europa e nel mondo (KW è presente in 52 Paesi) con tassi di crescita importanti. Anche in Italia l'obiettivo è molto alto: KW Italia ha elaborato un piano di sviluppo triennale che punta all'apertura di Market Center nelle maggiori cittá e l'arruolamento di numerosi associati entro il 2024.

«Avere a bordo Angelo, nel market center di Milano Keller Williams Properties, è un onore e un grande valore aggiunto», commenta Naïma Guarrata, Team Leader della sede milanese, «la sua consolidata esperienza e il suo riconoscimento a livello internazionale nel settore porteranno alla nascita di stimolanti iniziative per tutto il team». Il progetto della Divisione Luxury, dichiara Savioli, «è quello di costruire un'agenzia boutique, dove i clienti e i loro immobili possano essere valorizzati da professionisti del settore, dove il lusso non è solo un termine di cui vantarsi, ma con servizi aggiuntivi in termini qualitativi, e con una visibilitá internazionale, che pochi possono vantare, grazie all'appartenenza al gruppo Keller Williams».