Moneta, nuova Edizione pronta al via

A tre anni dal cambio di guida di Edizione, la holding della famiglia Benetton si racconta sul nuovo numero di Moneta, in edicola domani con Il Giornale, in una intervista esclusiva al presidente Alessandro Benetton. L'analisi dell'imprenditore va oltre i risultati raggiunti e i numeri di bilancio per entrare nel cuore delle strategie future, delle sfide che attendono il gruppo e del ruolo sempre più centrale di Mundys, la piattaforma internazionale della mobilità nata dalla profonda trasformazione di Atlantia.

Sul fronte dei mercati, dopo la brusca frenata dei titoli legati all'intelligenza artificiale, torna a farsi sentire la volatilità. L'editoriale del direttore Osvaldo De Paolini guarda alle grandi crisi finanziarie del passato per capire se la storia possa ripetersi. In Italia, intanto, prosegue il risiko bancario: il settimanale analizza gli equilibri in gioco e anticipa le possibili contromosse di Mps di fronte all'offensiva di Intesa Sanpaolo. Sotto osservazione anche la decisione di Bnp Paribas Cardif di rafforzare la propria presenza in Bcc Vita e prolungare la partnership con Iccrea.

Tra le storie d'impresa, spazio a Cerved, leader italiano nelle informazioni commerciali, con un'analisi approfondita su conti, prospettive e opportunità. E poi il mondo della moda, dove i marchi di fascia media stanno conquistando terreno: da Ovs a Zara, passando per Tezenis e Zuiki, un viaggio tra le strategie d'impresa, i consumi in crescita e le nuove tendenze. Non manca poi l'attenzione alle tasche delle famiglie.

Il settimanale indaga gli effetti economici delle lungaggini nei procedimenti di pignoramento immobiliare, che possono incidere sui valori delle case e sull'accesso al credito. Sotto la lente anche il fenomeno degli abbonamenti ai servizi di streaming che si rinnovano automaticamente, generando una spesa spesso sottovalutata, ma che nel lungo periodo rischia di pesare sui bilanci domestici.

Con l'estate alle porte, Moneta fornisce una guida alle destinazioni più convenienti per le prossime vacanze, sfruttando le opportunità offerte dall'andamento dei cambi valutari.

E infine un viaggio nei mari italiani per scoprire, attraverso la testimonianza di Daniela Borrello di Coldiretti, le potenzialità di un settore strategico come la pesca, stretto però tra rincari, specie invasive e regole europee.