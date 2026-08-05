Napoli, una lite tra ragazzini finisce nel sangue: 12enne accoltellato da un coetaneo

Ancora un episodio di indicibile violenza tra giovanissimi. Arriva da Napoli la notizia di un 12enne accoltellato da un coetaneo e ricoverato in ospedale per degli accertamenti. Per fortuna il minore non si trova in pericolo di vita.

Stando a quanto riferito fino ad ora, l’episodio si è verificato nella serata di ieri – martedì 4 agosto – nel rione Conocal a via del Flauto Magico. I due ragazzini hanno iniziato a discutere in breve la situazione è degenerata. A un certo punto l’altro 12enne ha tirato fuori il coltello e ha colpito il rivale all’addome per ben due volte. Un fatto di una violenza inaudita, che provoca ancora più orrore se ci si ferma a pensare alla giovane età dei due soggetti coinvolti.

Il ragazzino è stato soccorso è trasportato all’ospedale Villa Betania, dove si trova attualmente ricoverato. Secondo le ultime informazioni diramate, non è in pericolo di vita ma resterà sotto osservazione.

Della vicenda si stanno occupando i carabinieri della stazione di Ponticelli, che si sono recati in ospedale per ascoltare il racconto della vittima. Sono in corso le ricerche del responsabile e si indaga per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.