Leggi il settimanale
AbbonatiLeggi
Aggiornato alle ore 07:16
In evidenzaAggiornato alle ore 07:16
Nazionale

Napoli, una lite tra ragazzini finisce nel sangue: 12enne accoltellato da un coetaneo

Il minorenne è stato accoltellato all’addome e ora si trova ricoverato in ospedale. Sono in corso le ricerche del responsabile

Federico Garau
Carabinieri
Segui il giornale su Google DiscoverScegli il giornale come fonte preferita

Ancora un episodio di indicibile violenza tra giovanissimi. Arriva da Napoli la notizia di un 12enne accoltellato da un coetaneo e ricoverato in ospedale per degli accertamenti. Per fortuna il minore non si trova in pericolo di vita.

Stando a quanto riferito fino ad ora, l’episodio si è verificato nella serata di ieri – martedì 4 agosto – nel rione Conocal a via del Flauto Magico. I due ragazzini hanno iniziato a discutere in breve la situazione è degenerata. A un certo punto l’altro 12enne ha tirato fuori il coltello e ha colpito il rivale all’addome per ben due volte. Un fatto di una violenza inaudita, che provoca ancora più orrore se ci si ferma a pensare alla giovane età dei due soggetti coinvolti.

Il ragazzino è stato soccorso è trasportato all’ospedale Villa Betania, dove si trova attualmente ricoverato. Secondo le ultime informazioni diramate, non è in pericolo di vita ma resterà sotto osservazione.

Della vicenda si stanno occupando i carabinieri della stazione di Ponticelli, che si sono recati in ospedale per ascoltare il racconto della vittima. Sono in corso le ricerche del responsabile e si indaga per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.

Commenti

I commenti non sono al momento disponibili e saranno ripristinati non appena possibile. Grazie per la pazienza.